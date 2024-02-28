Ankara'ya istihdam müjdesi! 10 yeni organize sanayi bölgesinde 500 bin kişiye istihdam! AK Parti adayı Turgut Altınok vaatleri tek açıklıyor...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Keçiören'de düzenlenen Hamsi Festivali'ne katılırken önemli açıklamalarda bulundu. Altınok 10 yeni organize sanayi bölgesiyle 500 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını ifade ederken 31 Mart’tan sonra havaalanı metrosunun ihalesini yapacaklarını belirtti. Altınok ayrıca vatandaşlara sahte anketlerin olduğu konusunda uyarıda bulunurken "Halk anketinde Altınok birinci, sizler birincisiniz. 31 Mart'ta Ankara kazanacak.” dedi. İşte detaylar...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Keçiören Kalaba Meydanı'nda düzenlenen Hamsi Festivali'ne katıldı.
500 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI
Burada seçim konuşması yapan Altınok, proje ve vaatlerini seçmenlere anlattı. Altınok, istihdamı artırarak işsizlik problemine çözüm bulacaklarını ve 20 bin sosyal konutla dar gelirli aileleri ev sahibi yapacaklarını söyledi. Altınok açılması planan Akyurt Fuat alanı ve yni organize sanayi bölgeleri ile ilgili şöyle konuştu:
"Hizmete açacağımız Akyurt Fuar Alanı'nda 20 bin çalışan olacak. 10 yeni organize sanayi bölgemizde de 250-300 bin çalışan olacak. Yan sektörlerle birlikte toplam 500 bin kişiye iş imkânı sunacağız. 20 bin konut yapacağız. Bu sosyal konutlar ile dar gelirli vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Kira fiyatları böylece düşecek."
"HAVAALANI METROSU İHALESİNE ÇIKACAĞIZ"
Başkan seçilmesi halinde 31 Mart'tan sonra havaalanı metrosunun ihalesini yapacaklarını ifade eden Altınok şu ifadeleri kullandı:
"Havaalanı metromuzun ihalesini yapacağız. Metromuzu Keçiören'e bağlayacağız. Keçiören'i ve Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Sabah akşam trafik problemi var. Otobüsler balık istifi gibi. Cadde ve kaldırımlar bozuk, dökük. Mevcut kaldırımların bakımını yapamayan bir ABB yönetimi var. Ankara'da selde 7 vatandaşımız yaşamını kaybetti. 20 yılda neden kimse yaşamını kaybetmemişti? Son 5 yılda neden kaybetti? Mazgalların dahi temizliğini yapamayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı var. Makamlar ideolojilerin ya da hırsların deneme pisti değildir. Ankara'nın 5 yılında çileler, yitip giden canlar var. Tüm bu sorunları inşallah çözeceğiz, Ankara'yı bir dünya başkenti yapacağız."
"ANKETLER SAHTE VE GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Altınok gerçek anketin sokaklar olduğunu, manipülatif anketlere inanılmaması gerektiğini belirtti. Altınok, "Gerçek anket burada. Sahte anketler de var, inanmayın. Her gittiğimiz yerde sevgi seli var. Halk anketinde Altınok birinci, sizler birincisiniz. 31 Mart'ta Ankara kazanacak." diye konuştu.
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