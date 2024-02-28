Ankara’ya istihdam müjdesi! 10 yeni organize sanayi bölgesinde 500 bin kişiye istihdam! AK Parti adayı Turgut Altınok vaatleri tek açıklıyor...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Keçiören Kalaba Meydanı'nda düzenlenen Hamsi Festivali'ne katıldı.

500 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Burada seçim konuşması yapan Altınok, proje ve vaatlerini seçmenlere anlattı. Altınok, istihdamı artırarak işsizlik problemine çözüm bulacaklarını ve 20 bin sosyal konutla dar gelirli aileleri ev sahibi yapacaklarını söyledi. Altınok açılması planan Akyurt Fuat alanı ve yni organize sanayi bölgeleri ile ilgili şöyle konuştu:

"Hizmete açacağımız Akyurt Fuar Alanı'nda 20 bin çalışan olacak. 10 yeni organize sanayi bölgemizde de 250-300 bin çalışan olacak. Yan sektörlerle birlikte toplam 500 bin kişiye iş imkânı sunacağız. 20 bin konut yapacağız. Bu sosyal konutlar ile dar gelirli vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Kira fiyatları böylece düşecek."