Akşener Özgür Özel'in Balıkesir'de jest isteğine yanıt verdi: Bıktım usandım midem bulanıyor artık
CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan Balıkesir krizi her geçen gün derinleşirken Özgür Özel, Balıkesir konusunda Akşener'den destek istedi. İYİ Partili isimler böyle bir durumun söz konusu olmayacağını ifade etse de CHP'nin ısrarı üzerine Akşener'den bu talebe ilişkin açıklama geldi. Akşener artık CHP'nin jest isteklerinden bıktığını ve midesinin bulandığını söylerken "Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik." dedi. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerginlik her geçen gün daha da yükseliyor.
"BORÇ KRİZİ BİTMEK BİLMİYOR"
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte yol yürüyen iki parti arasında karşılıklı demeç savaşları giderek sertleşirken son gündemlerde konuşulan "borç krizi" Özel ile Akşener arasında gerginliğe neden oldu.
14 VEKİLİ HATIRLATTILAR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile müstakil kararının ardından son bir kez daha görüşen Özgür Özel, olumsuz yanıt alınca iki parti arasında tansiyon yükselmeye başladı. CHP medyası İYİ Parti'ye kuruluş aşamasında verilen 14 vekili hatırlatarak ihanet imasında bulundu.
İYİ PARTİ AFİŞLERİNE İZİN VERMEDİ
Ekrem İmamoğlu, 'Ablam' dediği Meral Akşener ve İYİ Parti'ye operasyon çekmekten çekinmedi. Parti içi istifalar peşi sıra gelirken son olarak da afiş krizi baş gösterdi.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da İYİ Parti'nin afişlerinin billboardlara asılmasına izin vermedi. Akşener, "Bize operasyon çekenler Saray değil Saraçhane" ifadelerini kullanırken İmamoğlu ise Akşener'i "Primci" ilan etti.
ÖZEL BALIKESİR KONUSUNDA YAPIŞTI BIRAKMIYOR
Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Özgür Özel, katıldığı bir programda eski ittifak ortağı Meral Akşener'e "borç" göndermesinde bulundu.
Özel, Meral Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: "MİLLETTEN BAŞKA KİMSEYE BORCUMUZ YOK"
İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez ise Özel'in sözlerine şu yanıtı verdi:
"Sahadayız. Gece gündüz milletimizle kucaklaşıyoruz. Projelerimizi açıklıyoruz ve kazanmak için çalışıyoruz. Siyasi spekülasyonlara ayıracak zamanımız yok. Milletten başka kimseye borcumuz yok."
"BIKTIM USANDIM MİDEM BULANIYOR"
Yaşanan borç krizine Meral Akşener de dahil olurken Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Bu borç talebinden bıktığını söyleyen Akşener "Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes. Ben günahları yiyeyim, hay hay yeter ki siz günahsız kalın. Biz başaramadık. 3 yıl boyunca bir araya toplanıp düzgünce tek bir adayın etrafında toplanıp gidelim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik." dedi.
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