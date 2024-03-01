Mansur Yavaş’tan basit tiyatro! Personelini Turgut Altınok’a soru sorması için sahaya sürdü...

YAVAŞ'IN PERSONELİNDEN ALTINOK'A SORU

Altınok, esnaf ziyaretlerini sürdürürken vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal ediyor, dertlerini dinleyerek notlar aldırıyor.

Geçtiğimiz günlerde yine bir vatandaş sohbetinde bir kişi Altınok'a, "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" diye sordu. Altınok bu soruya "Biz zaten şeffafız. Olacak mısınız değil, zaten olması gereken o" yanıtını verdi.