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Mansur Yavaş'tan basit tiyatro! Personelini Turgut Altınok'a soru sorması için sahaya sürdü...

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Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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Mansur Yavaş’tan basit tiyatro! Personelini Turgut Altınok’a soru sorması için sahaya sürdü...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçime sayılı günler kala kirli oyunlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’a "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" diye soran kişinin Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nda personel olan Mehmet Ali Şimşek olduğu ortaya çıktı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye personellerini sahada kullanmaya devam ediyor. Yavaş'ın tiyatrolarının son perdesinde hedefte Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'ün esnaf gezileri yer aldı.

YAVAŞ'IN PERSONELİNDEN ALTINOK'A SORU

Altınok, esnaf ziyaretlerini sürdürürken vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal ediyor, dertlerini dinleyerek notlar aldırıyor.

Geçtiğimiz günlerde yine bir vatandaş sohbetinde bir kişi Altınok'a, "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" diye sordu. Altınok bu soruya "Biz zaten şeffafız. Olacak mısınız değil, zaten olması gereken o" yanıtını verdi.

HEM BELEDİYEDE HEM CHP'DE GÖREVLİ

Ancak bu kişinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nda personel olan Mehmet Ali Şimşek olduğu ortaya çıktı. Şimşek'in ayrıca Mamak'ta CHP'nin SKM'sinde de görevli olduğu tespit edildi.

O İDDİAYA YANIT VERDİ

CHP medyası son günlerde Turgut Altınok'un esnaf ziyaretlerinde tepkilerle karşılaştığı gerekçesiyle, bu ziyaretlerin basına kapatıldığını iddia etti. Altınok o iddiayla ilgili "Bir sürü yalan yanlış asparagas haberler çıktı. Korkacak veya saklayacak bir şeyimiz yok. Böyle bir şey mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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