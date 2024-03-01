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Soran olursa 'ittifak yok' dersiniz! CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifakın kanıtı burada: Zafer işaretiyle uğurladılar...

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Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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Soran olursa ’ittifak yok’ dersiniz! CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifakın kanıtı burada: Zafer işaretiyle uğurladılar...

CHP ile DEM Parti el ele yerel seçimlere hazırlanırken İmamoğlu'nun Sancaktepe'de düzenlediği miting programında DEM Parti bayrakları ve yapılan zafer işaretleri dikkat çekmişti. Çok sayıda ilçede CHP adayını destekleme kararı alan DEM Parti'nin bu kararı sonrası CHP mitinglerine akın eden DEM'liler bugün yine Özel ve İmamoğlu ikilisini zafer işaretiyle uğurladı. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı adı altında yeniden kirli bir ittifak yapılıyor.

KANDİL MERKEZLİ KİRLİ İTTİFAK

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki Kandil merkezli kirli ittifak İstanbul'da net olarak görüldü.

İMAMOĞLU'NA MİTİNGLERDE DEM DESTEĞİ

Kandil'den gelen veto ile Başak Demirtaş'ın adaylığını çekerek Ekrem İmamoğlu'na "alan açacak" isimleri aday gösteren DEM dün de(23 Şubat) Sancaktepe'de İmamoğlu mitingine katıldı.

İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI

İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı. CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Bu durum ne DEM'in sözde aday çıkararak kirli ittifakı perdelemeye çalıştığını gösterdi. Bu gelişme sonrası aynı olayın benzeri bugün tekrarlandı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu katıldıkları programdan zafer işaretiyle uğurlandı.

Soran olursa ittifak yok dersiniz! SORAN OLURSA İTTİFAK YOK DERSİNİZ!

CHP’li başkandan Murat Kurum’a teşekkür

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