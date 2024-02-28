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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’28 Şubat’ paylaşımı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2024
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’28 Şubat’ paylaşımı!

Sincan sokaklarında tanklar yürüdü, başörtülü öğrenciler okullara alınmadı. "Bin yıl sürecek" dendi... Türk demokrasi tarihine sürülen kara lekenin adı: '28 Şubat' AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 28 Şubat postmodern darbesinin 27. yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Çelik, "Darbeler ve postmodern darbeler sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur." dedi.

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