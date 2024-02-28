ABB’de skandallar bitmiyor! Personele skandal mobbing tutanakta! Yakınlarına ihaleyle verdikleri sistem çökünce faturayı personele kestiler...

Ancak geçmişe dönük yapılan hava durumu sorgulamasında söz konusu tarihler arasında Ankara'nın hava sıcaklığının 30 derecenin altına inmediği ortaya çıktı.

"ANALARINDAN EMDİKLERİ SÜTÜ BURUNLARINDAN GETİRDİ"

"Skandal Mobbing"i ortaya çıkartan AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, "Sayın Mansur Yavaş ve ekibi ABB personelinin anasından emdiği sütü burnundan getirdi. Şimdi de Yavaş'ın algı operasyonları yöneten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, 153 Çağrı Merkezi'nde kullanılan sistemde yaşanan arızanın üstünü örtmek için cezayı çağrı merkezi personeline kestirmiş. Ankara böyle başkan, böyle yönetim görmedi" diye tepki gösterdi.

"ANKARA ANKARA OLALI BÖYLE YÖNETİM GÖRMEDİ"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, 5 yıldır mobbing, baskı ve zulümle boğuşan ABB personelinin şimdi de sistemsel hatanın bedelini maaşlarında yapılan 6 Bin 500 TL'lik kesintilerle ödediğini ortaya çıkardı. Ankara'da yağış olmayan bir günde yaşanan sistem hatasında Yavaş ve ekibi yağışlı bir günde vatandaşlardan gelen telefonlara bakılmadığı gerekçesiyle ALO 153 personeline ceza kesilmesine tepki gösteren Yağcı, "Ankara, Ankara olalı böyle yönetim görmedi" şeklinde konuştu.