Son dakika | MİT TIR’ları davasında yeni gelişme! CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası

HABERİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA OLMADIĞI MÜTALAADA YER ALDI



Yayın yasağına rağmen sanık Erdem Gül tarafından yayınlanan haberin, gazetecilik faaliyeti ve basın özgürlüğü kapsamında bulunmadığı, ayrıca 1 Ocak ve 14 Ocak tarihindeki olayla ilgili yürütülen soruşturmada yargı mensuplarının ve kolluk görevlilerinin daha sonra tutuklandığı, bu durumun operasyonu FETÖ tarafından yapıldığının kesinleştiği mütalaada vurgulandı. Toplanan deliller sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini uluslararası terörle ilişkilendirip görevini yapamaz hale getirmek için kamuoyu algısı oluşturmak, Türkiye'yi teröre destek veren ülkelerden göstererek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılatmak amacıyla hareket eden FETÖ'nün faaliyeti olduğu mütalaada belirtildi.





ÖRGÜTE YARDIMDAN HAPSİ İSTENDİ



Dolayısıyla sanığın devlet güvenliği veya iç, dış siyasal yararları bakımından devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin, FETÖ örgütünün amaç ve stratejisiyle doğrultusunda hiçbir kamu yararı bulunmadığı halde yayınlamak suretiyle üzerine atılı "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu işlediği anlaşıldığından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.