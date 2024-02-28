Son dakika | MİT TIR'ları davasında yeni gelişme! CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası
Yargıtay, MİT Tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması ile ilgili olarak yargılandıkları davada ceza almayan CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Gül hakkında “Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Basın Kanunu kapsamında Erdem Gül hakkındaki davanın 4 ay içinde açılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, Enis Berberoğlu hakkında ise, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmişti. İtiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi kararları hukuka uygun buldu.
YARGITAY BOZMA İLAMINA UYULDU
Bunun üzerine yapılan temyiz başvurusu sonrasında dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Dosyayla ilgili olarak temyiz incelemeleri tamamlandıktan sonra daire heyeti, 20 Aralık 2022'de ilgili başvuruyu müzakere ederek sanıklar Kadri Enis Berberoğlu ve Erdem Gül hakkında verilen kararların bozulmasına hükmetti. Yargıtay'ın bozması sonrasında Enis Berberoğlu ve Erdem Gül, 13 Eylül 2023'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında milletvekili seçilmesi gerekçesiyle yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına, Erdem Gül hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar vermişti.
MÜTALAA VERİLDİ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde CHP Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül yönünden ayrılan davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya Erdem Gül avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, FETÖ yöneticilerinden olan Emre Uslu'nun talimatıyla 1 Ocak 2014'te Hatay'da, 19 Ocak 2014'te Adana'da MİT'in sorumluluğu altındaki TIR'ların, silah kullanarak darp ettiği ve şiddet uygulayarak durdurduğu vurgulandı. Mütalaada, TIR içerisindeki malzemelerin devletin iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gerektiği fakat durdurulan TIR'daki malzemelerin görüntüsü alınarak örgüt mensuplarıyla paylaşıldığı yer aldı.
MİT TIR'LARI GÖRÜNTÜLERİ İFŞA EDİLDİĞİ ANLATILDI
Dönemdeki soruşturma makamlarından ve kolluk görevlilerinde başka kimsenin görüntülere ulaşma yetkisinin olmadığını, görüntüler hakkında yayın yasağı konulduğu, FETÖ'nün elde etmiş olduğu ulusal güvenlik ve devlet sırrı kapsamında gizli kalması gerek bilgi, belge ve görüntülerin ifşa edildiği mütalaada anlatıldı.
HABERİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA OLMADIĞI MÜTALAADA YER ALDI
Yayın yasağına rağmen sanık Erdem Gül tarafından yayınlanan haberin, gazetecilik faaliyeti ve basın özgürlüğü kapsamında bulunmadığı, ayrıca 1 Ocak ve 14 Ocak tarihindeki olayla ilgili yürütülen soruşturmada yargı mensuplarının ve kolluk görevlilerinin daha sonra tutuklandığı, bu durumun operasyonu FETÖ tarafından yapıldığının kesinleştiği mütalaada vurgulandı. Toplanan deliller sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini uluslararası terörle ilişkilendirip görevini yapamaz hale getirmek için kamuoyu algısı oluşturmak, Türkiye'yi teröre destek veren ülkelerden göstererek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılatmak amacıyla hareket eden FETÖ'nün faaliyeti olduğu mütalaada belirtildi.
ÖRGÜTE YARDIMDAN HAPSİ İSTENDİ
Dolayısıyla sanığın devlet güvenliği veya iç, dış siyasal yararları bakımından devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin, FETÖ örgütünün amaç ve stratejisiyle doğrultusunda hiçbir kamu yararı bulunmadığı halde yayınlamak suretiyle üzerine atılı "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu işlediği anlaşıldığından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.
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