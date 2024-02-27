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Seni Yazdım Kalbime! AK Parti'nin Başkan Erdoğan için hazırladığı İstanbul temalı klip büyük beğeni topladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2024 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
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Seni Yazdım Kalbime! AK Parti’nin Başkan Erdoğan için hazırladığı İstanbul temalı klip büyük beğeni topladı

Türkiye, yerel seçimler adım adım ilerlerken AK Parti ise seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan için hazırlanan İstanbul temalı "Seni Yazdım Kalbime" isimli video klip paylaşımında bulundu. Kabaktepe, yaptığı paylaşımda, "Hizmet siyasetini İstanbul’a yeniden getireceğiz" notunu düşerken şarkı için hazırlanan klipte Başkan Erdoğan'ın İstanbul aşkına yer verildi. İşte detaylar...

Türkiye, yerel seçimler adım adım ilerlerken AK Parti ise çalışmalarını bir hayli hızlandırdı.

''SENİ YAZDIM KALBİME''
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 70'inci yaş gününe özel bir klip paylaştı. Müslüm Gürses'in ''Seni Yazdım Kalbime'' şarkısının kullanıldığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"YETMİŞ YIL ÖNCE İSTANBUL'DA FİLİZLENEN BÜYÜK ÇINARDAN ALDIĞIMIZ İLHAMLA..."
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından paylaşımında, "Yetmiş yıl önce İstanbul'da filizlenen büyük çınardan aldığımız ilhamla, eser ve hizmet siyasetini Murat Kurum ile 1 Nisan'da İstanbul'a yeniden getireceğiz.

Türkiye gibi İstanbul da "Seni Yazdım Kalbime" diyor." ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaştığı klip büyük beğeni topladı.

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