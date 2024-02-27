Seni Yazdım Kalbime! AK Parti'nin Başkan Erdoğan için hazırladığı İstanbul temalı klip büyük beğeni topladı
Türkiye, yerel seçimler adım adım ilerlerken AK Parti ise seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan için hazırlanan İstanbul temalı "Seni Yazdım Kalbime" isimli video klip paylaşımında bulundu. Kabaktepe, yaptığı paylaşımda, "Hizmet siyasetini İstanbul’a yeniden getireceğiz" notunu düşerken şarkı için hazırlanan klipte Başkan Erdoğan'ın İstanbul aşkına yer verildi. İşte detaylar...
''SENİ YAZDIM KALBİME''
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 70'inci yaş gününe özel bir klip paylaştı. Müslüm Gürses'in ''Seni Yazdım Kalbime'' şarkısının kullanıldığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.
"YETMİŞ YIL ÖNCE İSTANBUL'DA FİLİZLENEN BÜYÜK ÇINARDAN ALDIĞIMIZ İLHAMLA..."
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından paylaşımında, "Yetmiş yıl önce İstanbul'da filizlenen büyük çınardan aldığımız ilhamla, eser ve hizmet siyasetini Murat Kurum ile 1 Nisan'da İstanbul'a yeniden getireceğiz.
Türkiye gibi İstanbul da "Seni Yazdım Kalbime" diyor." ifadelerine yer verdi.
Yetmiş yıl önce İstanbul'da filizlenen büyük çınardan aldığımız ilhamla, eser ve hizmet siyasetini @murat_kurum ile 1 Nisan'da İstanbul'a yeniden getireceğiz.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) February 26, 2024
Türkiye gibi İstanbul da "Seni Yazdım Kalbime" diyor. @RTErdogan pic.twitter.com/0XEVnmVNRR
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaştığı klip büyük beğeni topladı.
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