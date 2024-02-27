Seni Yazdım Kalbime! AK Parti’nin Başkan Erdoğan için hazırladığı İstanbul temalı klip büyük beğeni topladı

Türkiye gibi İstanbul da "Seni Yazdım Kalbime" diyor." ifadelerine yer verdi.

Yetmiş yıl önce İstanbul'da filizlenen büyük çınardan aldığımız ilhamla, eser ve hizmet siyasetini @murat_kurum ile 1 Nisan'da İstanbul'a yeniden getireceğiz.



Türkiye gibi İstanbul da "Seni Yazdım Kalbime" diyor. @RTErdogan pic.twitter.com/0XEVnmVNRR — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) February 26, 2024

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaştığı klip büyük beğeni topladı.