Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un yeni yerel seçim şarkısı büyük beğeni topladı: Her anında hep yanında! Başkan Erdoğan'ın o sözleri de yer aldı...
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. İstanbullu vatandaşların desteği ile emin adımlarla baş koyduğu bu yolda ilerleyen Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı. Öte yandan "Her anında hep yanında" isimli şarkının klibinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'n ""Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz.” sözleri de yer aldı.
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
İSTANBUL'UN MURADI VATANDAŞLARLA EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE
7'den 70'e İstanbullunun gönlünde taht kuran ve dev projeleriyle büyük bir güven veren Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
YENİ SEÇİM ŞARKISI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Öte yandan yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un 'Her Anında Hep Yanında' isimli yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı.
Klipte; hizmetlere, Kurum'un saha çalışmalarına ve İstanbul'a yer verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DE YER ALDI: BİZ BU MİLLETE EFENDİ OLMAYA DEĞİL HİZMETKAR OLMAYA GELDİK
Şarkının bir bölümünde de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" sözleri yer aldı.
Yeni seçim şarkısında şu sözler yer aldı:
Ayrı gayrı yoktur bizde
Herkes bizim kalbimizde
Yaşlı, genci birlikteyiz
Şehrimizle el eleyiz
Yüzler gülsün, neşe dolsun
Hayat bulsun, dirlik olsun
Her ilçede, her bucakta
Her anında, hep yanında
Her şehirde, her sokakta
Her anında, hep yanında
Her solukta, her adımda
Her anında, hep yanında
"Türkiye Yüzyılı'nda her anında, hep yanında"
Aynı bayrak gölgesinde
Vatanın her köşesinde
Doğu batı kuzey güney
Anadolu Rumeli'de
Halka hizmet Hakk'a hizmet
Yürüyoruz ilelebet
Türkiye Yüzyılı'nda
Her anında, hep yanında
Her şehirde, her sokakta
Her anında, hep yanında
Her solukta, her adımda
Her anında, hep yanında
"Bahaneler üretmeden..."
Yorulmadan hiç yılmadan
Engellere aldırmadan
Kapı kapı dolaşarak
Kucaklaşıp sarılarak
Bahaneler üretmeden
Yücelmeden hiç küsmeden
Türkiye Yüzyılı'nda
Her anında hep yanında
Her şehirde, her sokakta
Her anında, hep yanında
Her solukta, her adımda
Her anında, hep yanında
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeşilçam’ın gözde filminde pes artık dedirten hata! Kemal Sunal’ın yaptığı 40 yıl sonra ortaya çıktı
- Sadece keskin gözlere sahip izleyiciler fark etti! Teşkilat, Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Muhteşem Yüzyıl çekim hatalarına şaşıracaksınız
- Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak? IFAB duyurdu! Mavi Kart cezası Süper Lig'de olacak mı?
- SGK'dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...
- Af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek? İnfaz düzenlemesi 2024
- Maaşı 20.000 TL altı olan tüm emeklilere piyango vurdu! C.tesi ve P.tesi 10.00’da IBAN'dan 14.150 TL ödeme
- Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! "Ne kadar büyümüş" Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...
- Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...
- Ara transfer dönemi bitiş tarihi 2024 | Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?
- Cuma Hutbesi tam metin | 9 Şubat 2024 bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir?
- Cristiano Ronaldo'nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!