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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un 'hizmet' vurgulu yeni seçim şarkısı! "İstanbul muradına ermeli"

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Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un ’hizmet’ vurgulu yeni seçim şarkısı! İstanbul muradına ermeli

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un hizmet vurgulu son seçim şarkısı vatandaşlarla buluştu. Murat Kurum video klibi sosyal medya hesabından"İstanbul Muradına Ermeli" başlığıyla paylaştı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kurum resmi sosyal medya hesabından İstanbul'a hizmet vurgulu yeni bir video paylaştı.

YENİ SEÇİM ŞARKISI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Öte yandan yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un 'İstanbul Muradına Ermeli' isimli yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı.

Yeni seçim şarkısının sözleri şu şekilde:

Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri
İstanbul Muradına Ermeli



El ele gönüller bağlı, yürüdük meydanda
İstanbul'a güneş olup doğacak yakında
Her yerde izimiz kalır bu sokaklarında
Milletine hizmete hazır dişiyle kanıyla



Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri
İstanbul Muradına Ermeli

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