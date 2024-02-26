Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan net mesaj! "İzmir'e hizmet dışında ajandamız da yok, planımız da yok"

"KAVGA ETMEYECEĞİZ POLEMİĞE GİRMEYECEĞİZ"

Kente hizmet etme heyecanı yaşadığını belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Bizim İzmir'e hizmet dışında bir ajandamız da yok, planımız da yok. Kavga etmeyeceğiz. Polemiğe girmeyeceğiz. Kısır tartışmalar içinde boğulmayacağız. Ötekileştirmeyeceğiz 4,5 milyon hemşehrimizi birleştirmeye devam edeceğiz. Umut olacağız, huzur getireceğiz, güven sağlayacağız. Bu şehre sadece ve sadece hizmet edeceğiz. Hizmet edeceğiz, hizmet edeceğiz inşallah. Bir Nisan'dan sonra kurtuluşun şehri, İzmir'imizin hizmetkarı olacağız. Eşsiz İzmir'imizi hak ettiği eser ve hizmetlere ulaştırmadan bu teşkilata, sizlere ve bizlere durmak yok, yorulmak yok."