Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan net mesaj! "İzmir'e hizmet dışında ajandamız da yok, planımız da yok"
Yerel seçimlere kısa bir süre kala Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını hızlandırdı. İzmir'i karış karış gezerek vaatlerini açıklayan Dağ'ın son durağı AK Parti Urla Belediye Başkan adayı Tarkan Bakırlı'nın ilçede düzenlenen proje tanıtım toplantısı oldu. Kente hizmet etme heyecanı yaşadığını belirten Dağ, "Bizim İzmir'e hizmet dışında bir ajandamız da yok, planımız da yok. Kavga etmeyeceğiz. Polemiğe girmeyeceğiz. Kısır tartışmalar içinde boğulmayacağız." dedi.
AK Parti Urla Belediye Başkan adayı Tarkan Bakırlı'nın ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısına katılan Dağ, İzmir'i bilişim, teknoloji ve inovasyon üssü haline getirmek istediğini ve Urla'nın da buna çok uygun bir yer olduğunu söyledi.
Dağ, kentte film platosu inşa etmek istediğini, bu sayede gençlerin İstanbul'a gitmek zorunda kalmayacağını ifade etti.
"KAVGA ETMEYECEĞİZ POLEMİĞE GİRMEYECEĞİZ"
Kente hizmet etme heyecanı yaşadığını belirten Dağ, şunları kaydetti:
"Bizim İzmir'e hizmet dışında bir ajandamız da yok, planımız da yok. Kavga etmeyeceğiz. Polemiğe girmeyeceğiz. Kısır tartışmalar içinde boğulmayacağız. Ötekileştirmeyeceğiz 4,5 milyon hemşehrimizi birleştirmeye devam edeceğiz. Umut olacağız, huzur getireceğiz, güven sağlayacağız. Bu şehre sadece ve sadece hizmet edeceğiz. Hizmet edeceğiz, hizmet edeceğiz inşallah. Bir Nisan'dan sonra kurtuluşun şehri, İzmir'imizin hizmetkarı olacağız. Eşsiz İzmir'imizi hak ettiği eser ve hizmetlere ulaştırmadan bu teşkilata, sizlere ve bizlere durmak yok, yorulmak yok."
"FERİBOT SEFERLERİNİ DÜZENLEYECEĞİZ"
Dağ, Urla'daki Karantina Adası'nın güzelliklerini ön plana çıkaracaklarını belirterek, "Adayı herkesin ziyaret edebileceği, günübirlik vakit geçirebileceği destinasyona dönüştüreceğiz. Adanın tarihine ve doğasına saygılı bir yaklaşımla hareket edeceğiz. Betonlaşmadan uzak, sürdürülebilir ve ekolojik prensiplere uygun bir dönüşüm olacak. Feribot seferlerini düzenleyeceğiz." dedi.
AK Parti Urla Belediye Başkan adayı Tarkan Bakırlı ise ilçeyi ayağa kaldırmak için turizm, eğitim ve altyapı projelerinin hazır olduğunu, bunları 1 Nisan'dan itibaren Hamza Dağ ile hayata geçireceklerini söyledi.
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