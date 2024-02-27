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Dışişleri Bakanı Fidan Meksikalı mevkidaşı Ibarra ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan Meksikalı mevkidaşı Ibarra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında siyasi temaslarını sürdürüyor. Son olarak Bakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Meksika'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Ibarra ile görüştüğü belirtildi.

Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği!
Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği!

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