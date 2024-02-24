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Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı! "Yüzün Gülsün İstanbul"

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Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
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Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı! Yüzün Gülsün İstanbul

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. İstanbullu vatandaşların tam desteği ile ilerleyen Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı, "Yüzün Gülsün İstanbul" büyük beğeni topladı. Öte yandan seçim şarkısında, "Gözün aydın İstanbul. Hasret sona erecek. Beklediğin bu kavuşma Muradına erecek" ifadeleri yer aldı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor.

Kurum da paylaştığı seçim şarkılarıyla sosyal medyaya damga vuruyor. Kurum'un yeni bir seçim şarkısını daha X hesabından paylaştı.

Kurum'un "Yüzün Gülsün İstanbul" notuyla paylaştığı seçim şarkısının sözleri ise şöyle:

Gözün aydın İstanbul
Hasret sona erecek
Beklediğin bu kavuşma
Muradına erecek

Yarım kalan sevdanın
Öyküsü bu yazılan
Gün bu gündür İstanbul
Şahlanmaya hazırlan

Gönlümün sultanı
Sadece İstanbul
Artık yüzün gülsün
Yeniden İstanbul

Özlemi var içinde
Sensiz geçen yılların
Her sözünde duasın sen
Anaların, çocukların

Haydi artık birlikte
Kol kola vereceğiz
Biz seninle daha çok
Ne günler göreceğiz

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