Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı! "Yüzün Gülsün İstanbul"
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. İstanbullu vatandaşların tam desteği ile ilerleyen Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı, "Yüzün Gülsün İstanbul" büyük beğeni topladı. Öte yandan seçim şarkısında, "Gözün aydın İstanbul. Hasret sona erecek. Beklediğin bu kavuşma Muradına erecek" ifadeleri yer aldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor.
Kurum da paylaştığı seçim şarkılarıyla sosyal medyaya damga vuruyor. Kurum'un yeni bir seçim şarkısını daha X hesabından paylaştı.
Kurum'un "Yüzün Gülsün İstanbul" notuyla paylaştığı seçim şarkısının sözleri ise şöyle:
Gözün aydın İstanbul
Hasret sona erecek
Beklediğin bu kavuşma
Muradına erecek
Yarım kalan sevdanın
Öyküsü bu yazılan
Gün bu gündür İstanbul
Şahlanmaya hazırlan
Gönlümün sultanı
Sadece İstanbul
Artık yüzün gülsün
Yeniden İstanbul
Özlemi var içinde
Sensiz geçen yılların
Her sözünde duasın sen
Anaların, çocukların
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden çığ ve sağanak uyarısı! İşte il il 5 günlük tahmin | 24-28 Şubat 2024
- Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? FB Union Saint-Gilloise Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Hastanelerde Klinik Destek Elemanı ne iş yapar, hangi bölümde çalışır? Kaç TL maaş alıyorlar?
- Berat Kandili nedir, ne demek? Berat gecesinde ne oldu, önemi nedir?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS'siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...
- Bugün kandil mi, yarın mı? 🌙 Berat Kandili bu hafta hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet Kandil tarihleri...
- Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Okunması faziletli dua ve zikirler..
- %6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...
- Berat Kandili namazı kılınışı RESİMLİ ANLATIM | 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
- Detaylar netleşti! Eksik primi olana can suyu olacak! SSK, Bağ-Kur, EYT herkes çembere dahil! Kısmi 3600 ve 5400 günle erken emeklilik
- Cuma Hutbesi Tam metin PDF 23 Şubat 🤲 | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? Berat Gecesi: Günahlardan Arınma Vesilesi
- MSÜ Giriş Belgesi Alma Ekranı 2024 | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru, kaç dakika?