Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok müjdeyi verdi: "Suya yüzde 50 indirim yapacağız"

Altınok, Ankara'da trafik sorunun arttığına da işaret ederek şöyle konuştu:

Belediye başkanı, şehrin sadece 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Belediye başkanı şehrin geleceğine damgasını vurur. Vereceğiniz oylar geleceğimizin Ankara'sıdır. Ankara'mızın ışığı söndü. Kızılay'da hayat erkenden bitiyor. Ankara gri bir başkent olmayı hak etmiyor. Ankara bir dünya başkenti olmayı hak ediyor. Bütçesi var, 2024 bütçesi 99 milyar. Akyurt'taki fuar alanının kaba inşaatı bitti ama hala açılmadı."

'31 MART SONRASI SUDA YÜZDE 50 İNDİRİM"

Ankara'nın kabuğunu kırması gerektiğini ifade eden Altınok, "Ankara hak ettiği yere gelmeli. Ankara, sanayide, ekonomide, sanatta, tarımda Türkiye'de başkent olmalı. Altındağ, Mamak, Etimesgut metrosu başta olmak üzere Törekent'ten, Yenikent'e kadar metro ağlarıyla öreceğiz. Otobüs kuyrukları son bulacak. Geldiğimizde yeni otobüsler alacağız. Duraklarda kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz. Bir de su faturaları var. 'Allah'ın verdiği sudan para mı kazanılır?' Şu an Ankara, en pahalı suyu tüketiyor. 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilecek" ifadelerini kullandı.