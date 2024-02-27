ABB Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok müjdeyi verdi! "Ankara'da İlk işim havayolu metrosu olacak"

"İLK İŞ HAVAYOLU METROSUNU YAPACAĞIM"

Birinci sorun ulaşım. Ulaşımı otobüslerle çözeceğiz. 2000 bin tane elektrikli otobüsler alacağız. Akaryakıt giderinden belediye tasarruf edecek. Ciddi bir trafik problemi var. Yeni yollar yapılmadı, metro sözleri yapılmadı. 2023'te 100 bin yeni araç yollara girdi. Yollar aynı.

Avrupa başkentleri arasında metro olmayan tek başkent Ankara'dır. İlk iş havayolu metrosunu yapacağım. Çözüm metro ağlarıyla donatmak. Sitelerde 200 bin kişi çalışıyor ama ulaşım ciddi bir sorun. Seçimden önce sözler veriliyor. 58 km metro sözü var ama 5 cm metro yapmadı.

5 senede 80 km metro yapacağız. Bir bölümünü hükümetimiz yapacak, bir kısmını ABB olarak biz yapacağız. 75 tane Ankara'ya köprü kavşak yapacağız. 5 yıl içinde 17 alt-üst geçit yapıldı. Yeterli değil. Biz 20 yıldır sosyal yardım yapıyoruz. Hiç afişlere asmadık. Sosyal yardımları artıracağız, yüzde 10'a çıkaracağız. Şu an yapılanlar yeterli değil. Kızılay'da şu an bütün taşlar kırık. 5 yıl önce söz vermiş, yüzde 5'ini yapmamış. Sosyal medyada bir Ankara var, bir de gerçek Ankara var.