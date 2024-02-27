ABB Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok müjdeyi verdi! "Ankara'da İlk işim havayolu metrosu olacak"
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız verdi. Turgut Altınok, Ankara'yı karşı karış gezerek vaatlerini ve projelerini anlatıyor. Son olarak katıldığı canlı yayında projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Altınok, Ankara'da birinci sorunun ulaşım olduğunu söyleyerek müjdelerini sıraladı. Turgut Altınok, ulaşım sorununun çözümü için metro ağlarına ağırlık vereceğinin de altını çizerek "İlk iş havayolu metrosunu yapacağım." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız verdi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, son olarak katıldığı canlı yayında projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Altınok, Ankara'nın en önemli sorununun ulaşım olduğunu ifade etti ve çözüm yollarını tek tek sıraladı.
İşte Altınok'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Hacıbayram'dan Ulus'a 3 saatte gidebildim ilgiden, sevgiden ve fotoğraf çektirmekten. Normalde 10 dakikadır mesafe. Yoldan geçen vatandaşların yüzde 80 ile 90'ı selam verip, fotoğraf çektirmek istedi. Yoğun bir ilgi var. Seçim büroları açtıktan sonra esnafları caddeleri geziyoruz. Sevgiyi yüzünde ve gözünde hissediyoruz. Sokakta tanınma oranımız yüzde 90. Ben Angaralıyım. Allah rahmet eylesin, Vehbi Koç da Angara derdi. 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek Mili Mücadele'yi Atatürk başlatmasaydı, bugün biz yoktuk. Çoban Mektebi'nin restorasyonunu yaptık, mart ayı içinde çıkacağız.
ATATÜRK CUMHURİYET KULESİ, MART AYINDA AÇILACAK
Milli Mücadele olmasa Atatürk'ün kararlılığı olmasaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Küllerinden bir devlet doğuyor kolay değil. Keçiören'in Milli Mücadelede ayrı bir yeri vardır. Atatürk Cumhuriyet Kulesi, mart ayında açılacak. 18 Mart gibi açmayı planlıyoruz. 197 metre yüksekliğinde. Cumhuriyetimizin 100. yılında ABB'nin hatıra kalacak bir eseri olmadı. Konser verildi, verenler İstanbul'dan geldi gitti. Keşke ABB bir eser yapsaydı ama maalesef yapamadı. Biz Kulemizi 100. yıla ithaf ettik. Düğünlerde halay çekiyoruz, düğün sahiplerini kırmıyoruz. Tunalı'da sevgi ve ilgi vardı. Anketlerde de Tunalı'da bu çıkıyor, başa baş çıkıyoruz. Ulaşım ciddi bir problem. Otobüs duraklarında kuyruklar çoğaldı.
"İLK İŞ HAVAYOLU METROSUNU YAPACAĞIM"
Birinci sorun ulaşım. Ulaşımı otobüslerle çözeceğiz. 2000 bin tane elektrikli otobüsler alacağız. Akaryakıt giderinden belediye tasarruf edecek. Ciddi bir trafik problemi var. Yeni yollar yapılmadı, metro sözleri yapılmadı. 2023'te 100 bin yeni araç yollara girdi. Yollar aynı.
Avrupa başkentleri arasında metro olmayan tek başkent Ankara'dır. İlk iş havayolu metrosunu yapacağım. Çözüm metro ağlarıyla donatmak. Sitelerde 200 bin kişi çalışıyor ama ulaşım ciddi bir sorun. Seçimden önce sözler veriliyor. 58 km metro sözü var ama 5 cm metro yapmadı.
5 senede 80 km metro yapacağız. Bir bölümünü hükümetimiz yapacak, bir kısmını ABB olarak biz yapacağız. 75 tane Ankara'ya köprü kavşak yapacağız. 5 yıl içinde 17 alt-üst geçit yapıldı. Yeterli değil. Biz 20 yıldır sosyal yardım yapıyoruz. Hiç afişlere asmadık. Sosyal yardımları artıracağız, yüzde 10'a çıkaracağız. Şu an yapılanlar yeterli değil. Kızılay'da şu an bütün taşlar kırık. 5 yıl önce söz vermiş, yüzde 5'ini yapmamış. Sosyal medyada bir Ankara var, bir de gerçek Ankara var.
"10 BİN KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU YAPACAĞIZ"
Başkan 5 yılı değil, geleceği yönetir. 11 kapalı spor salonu yapıyoruz. Büyükşehrin yaptığı spor salonu yok. 10 tane Organize Sanayi Bölgesi yapacağız. Gençlerimize üniversite öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yapacağız. 20 bin üniversiteliye ayda 1500 karşılıksız burs vereceğiz. Keçiören Belediyesi olarak şu an biz veriyoruz. 10 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız. 10 bin konut yapacağız ve öğrenciye düşük kiralı konutları kiralayacağız.
Çankaya'da 150 okul vardı, 100'ünün duvarında çevre düzenlemesi Keçiören Belediyesi tarafından yapılmıştır. 400 bin ilköğretim öğrencimize kahvaltı ve süt vereceğiz. Sütler çiftliğimizden gelecek. Bunlar bizlerin yıllar önce yaptığımız işler. Öğrencilere ücretsiz sineme ve tiyatro bileti vereceğiz.
25 adet gençlik ve spor merkezi kuracağız. Sanat ve kültür bir milletin hayat damarlarındandır. Maalesef Ankara sanat ve kültürde çölleşti. Her gün sokaktayız. Benim daha yurt dışı gezim yok. Bir gün beni Tunceli Belediye Başkanı aradı. Randevu verdim geldi. 'Birçok CHP'li başkana gittim, cenaze arabası alamadım' dedi. 'İster ver, ister verme' dedi. 'Biz düşman değiliz, bunun partisi mi olur' dedim. Biz adaletli olacağız. Herkesin başkanı olacağız. Ötekileştirme yok. İdeolojik bakış yok.
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