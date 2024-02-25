Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok'tan uyarı: Sosyal medya anketlerine inanmayın | "Gerçek anketler 'Altınok' diyor"
Cumhur İttifak'ı Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız verdi. Altınok, son olarak Keçiören'de MHP Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Altınok, sosyal medyada yerel seçimlere yönelik sahte anketler yayımlandığını ileri sürerek, "Gerçek anketlerde Ankara, 'Altınok' diyor. Sokak anketleri 'Altınok' diyor. Bu sahte anketlere, sosyal medya anketlerine inanmayın" dedi.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki MHP Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışın ardından konuşan Altınok, 2019 yılında Keçiören Belediye Başkanlığı görevine geldiğini hatırlatarak, "O zaman kentsel dönüşüm planını yaptık ama Büyükşehir Belediye Başkanı planımızı veto etti.
Daha sonra meclis çoğunluğumuz olduğu için devam etti. Mansur Yavaş'ın burada bir çivisi var mı? 6 ay içerisinde Keçiören'de kentsel dönüşüm planını bitireceğiz. Keçiören'deki Fatih Köprümüz; sırat köprüsü mü Fatih Köprüsü mü belli değil. 5 yıl önce söz vermişti. Fatih Köprümüzü yıkacağız, 4'er şeritli yol yapacağız" dedi.
'ANKETLERDE ALTINOK ÖNDE'
Ardından sosyal medyada yayımlanan anketlere değinen Altınok, "Sahte anketler var. Gerçek anketlerde Ankara, 'Altınok' diyor. Sokak anketleri 'Altınok' diyor. Bu sahte anketlere, sosyal medya anketlerine inanmayın. Cuma günü Hacı Bayram Veli Camisi'nden sebze haline 3 saatte gittim. Yolda vatandaşlarımızın yüzde 80'i, 90'ı 'Seni seviyoruz başkanım oyum sana, Allah yardımcın olsun' diyor. Biliyorsunuz anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi'ni yüzde 5 gösteriyorlardı.
Bazıları yüzde 3, bazıları yüzde 2 gösteriyordu. Ama ben hep şunu dedim, 'Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj problemi olmaz.' Vatandaşımız sandığına gider, 3 hilali görür, üç hilale oyunu basar. Anketlere göre Cumhurbaşkanımız da asla cumhurbaşkanı seçilemiyordu. Kimi, rakip tarafı yüzde 60, kimi yüzde 57, kimi yüzde 55 gösteriyordu. Cumhurbaşkanımızı yüzde 38 gösteriyorlardı ama ne oldu? İnşallah 31 Mart'ta da sizler kazanacaksınız, Ankara'mız kazanacak. 31 Mart'ta sahte anketleri yanıltacağız" diye konuştu.
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