Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok'tan uyarı: Sosyal medya anketlerine inanmayın | "Gerçek anketler 'Altınok' diyor"

Bazıları yüzde 3, bazıları yüzde 2 gösteriyordu. Ama ben hep şunu dedim, 'Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj problemi olmaz.' Vatandaşımız sandığına gider, 3 hilali görür, üç hilale oyunu basar. Anketlere göre Cumhurbaşkanımız da asla cumhurbaşkanı seçilemiyordu. Kimi, rakip tarafı yüzde 60, kimi yüzde 57, kimi yüzde 55 gösteriyordu. Cumhurbaşkanımızı yüzde 38 gösteriyorlardı ama ne oldu? İnşallah 31 Mart'ta da sizler kazanacaksınız, Ankara'mız kazanacak. 31 Mart'ta sahte anketleri yanıltacağız" diye konuştu.

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