Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: 5 yılda 50 bin tane sosyal konut üreteceğiz

"MERKEZİ YÖNETİMLE İLGİLİ BİR TALEP GELDİYSE KENARA KOYMADIK, ÇÖZDÜK"

CHP'li belediyelerden merkezi yönetimle ilgili bir talep gelmişse ve o talep çözülebilir makul bir talepse bunu hiç kenara koymadık, çözdük. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer 2019'da göreve geldiğinde Konak Tüneli'nden dolayı 'Yeşillik Caddesi'ni büyükşehir ağına alırsak biz burada battı çıktı veya köprülü kavşak yapacağız' dedi. Biz bunun karayollarından, Ulaştırma Bakanlığından Büyükşehir ağına geçmesini sağladık.

Şimdi Tunç Beye sorsak, 'Hamza Bey size belediye başkanlığınız döneminde destek oldu mu?' desek 'Oldu' der mi diyorsunuz?

Oldu der. Zaten bu herkesin yapacağı bir şey değil, sağ olsun biz bunları yaptığımızda Twitter'dan da teşekkürde bulundu. Belediye meclis toplantısında da bir yayında da ismimizi ifade ederek teşekkür etti.