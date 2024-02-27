Altıok değil Altınok! Ulaşım müjdesi! "Ankara'yı dünya başkenti yapacağız"
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Öz Sağlık-İş Sendikası yeni genel merkez binası açılışına katıldı. Altınok burada yaptığı konuşmada, sendikaların hem işveren hem de işçinin haklarını korumak için önemli bir rol oynadığını vurguladı. "Örgütlü olmak, hak ve hukukunuzu daha iyi savunabilmenizi sağlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan Altınok, Ankara'yı dünya başkenti yapacaklarını dile getirdi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Öz Sağlık-İş Sendikası yeni genel merkez binası açılışına katıldı. Açılışta konuşan Altınok, sendikaların hem işverenin hakkının korunması hem de işçinin hakkını alabilmesi için önemli olduğunu söyledi.
"Örgütlü olursanız hakkınızı ve hukukunuzu daha çok alırsınız." diyen Altınok, "Hakkınıza, hukukunuza daha çok sahip çıkarsınız. Sendikamızı kuran, emek veren, yürek veren, gönül veren, katkı veren herkesten Allah razı olsun. Yeni bina, Öz Sağlık-İş Sendikamıza, işçimize, çalışanlarımıza hayırlı olsun. Sıfırdan başlayıp 10 yıl içerisinde Türkiye'nin 3'üncü büyük sendikası olmak kolay değil. Bu tesislerle çalışanlarınıza daha iyi hizmet vereceksiniz. Çalışanların Ankara'ya geldiklerinde bir evinin olması çok önemli" dedi.
"KEÇİÖREN'DE 180 YATAKLI HASTANE YAPTIK"
Keçiören'de sağlık alanında önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Altınok, sözlerine şöyle devam etti: Sağlık alanında çok yatırım yaptık. 43 tane sağlık ocağı yaptık Keçiören'de. 180 yataklı bir hastane yaptık. Önce Çalışma Bakanlığımıza sonra Sağlık Bakanlığımıza devredildi. Şu an yine mahallelerimize sağlık ocakları yapmaya devam ediyoruz. Üniversitelerimize, tıp fakültelerimize, hastanelerimize ve bize gelen talepler doğrultusunda sağlığa her türlü hizmeti yapıyoruz.
"ANKARA'YI DÜNYA BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"
Tabii büyükşehir olunca desteklerimiz daha da artacak. Daha fazlasını yapacağız inşallah. Ankara'ya daha çok hizmet yapacağız. Hayatınızı kolaylaştıracağız. Umutları, ümitleri olan bir kent olacak başkent. Trafik çilemiz bitecek, ulaşım çilemiz bitecek. Birçok alanda yapacağımız hizmetlerle Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacak, dünya başkentleri arasında hak ettiği ve layık olduğu yere getireceğiz.
Protokol konuşmalarının ardından Öz Sağlık-İş Sendikası'nın yeni genel merkez binasının açılışı yapıldı. Açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Ankara Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu, Murat Alparslan, Kurtcan Çelebi ve Orhan Yeğin, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı.
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