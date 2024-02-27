Altıok değil Altınok! Ulaşım müjdesi! "Ankara'yı dünya başkenti yapacağız"

"Örgütlü olursanız hakkınızı ve hukukunuzu daha çok alırsınız." diyen Altınok, "Hakkınıza, hukukunuza daha çok sahip çıkarsınız. Sendikamızı kuran, emek veren, yürek veren, gönül veren, katkı veren herkesten Allah razı olsun. Yeni bina, Öz Sağlık-İş Sendikamıza, işçimize, çalışanlarımıza hayırlı olsun. Sıfırdan başlayıp 10 yıl içerisinde Türkiye'nin 3'üncü büyük sendikası olmak kolay değil. Bu tesislerle çalışanlarınıza daha iyi hizmet vereceksiniz. Çalışanların Ankara'ya geldiklerinde bir evinin olması çok önemli" dedi.