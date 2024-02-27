Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında 1 Nisan savaşı! Bomba kulis: Ekrem İmamoğlu reklam panolarında Özgür Özel'in görselini istemedi
Yerel seçimlere artık çok az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşma ve kaos her geçen gün daha da büyüyor. Özgür Özel koltuğunu sağlama almak isterken Kemal Kılıçdaroğlu da geri dönüş için fırsat kolluyor. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'da Özel üzerinde baskı kurarken, İstanbul'da yaşanacak hezimet sonrası koltuğun kenarından tutmaya çalışıyor. Partiyi 1 Nisan telaşı sararken, gazeteci Zafer Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bomba bir kulis bilgisi verdi. Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki reklam panolarında Özgür Özel'in görselini istemediğini ve ajanslardaki rezervasyonları iptal ettiğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde türlü oyunların oynandığı kurultay sonrası 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi.
EKREM İMAMOĞLU PARTİDE AT KOŞTURUYOR
İstanbul'un ve İstanbullun çilesi Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı.
ÖZGÜR ÖZEL "EŞ GENEL BAŞKAN" KONUMUNDA!
Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.
ÖZEL'DEN RAKİPLERE GÖZDAĞI!
Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay planları Genel Merkezi de alarma geçirmiş vaziyette. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "1 Nisan'ı bekleyen ekip varsa çok beklerler!" diyerek açık açık Kılıçdaroğlu'na ve parti içindeki destekçilerine rest çekmişti. Öte yandan Özgür Özel'in 'kızım sana söylüyormum gelinim sen anla' taktiğiyle Kılıçdaroğlu üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı iddiaları ortaya atılmıştı.
ÖZEL'İN ASIL MESAJI EKREM İMAMOĞLU'NA!
CHP yandaşı Barış Yarkadaş yazısında, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun 1 Nisan öncesi Kemal Kılıçdaroğlu üzerindeki medya operasyonunu gündeme getirdi.
Yarkadaş aynı zamanda Özgür Özel'in 1 Nisan'daki Kurultay özelindeki sözlerinin Ekrem İmamoğlu'na yönelik olduğunu dile getirdi.
BAŞARISIZLIK GELİRSE ORTALIK KARIŞACAK
Ancak diğer yandan CHP'de Özgür Özel hakimiyet kurmaya çalışsa da olası başarısızlık durumunda partide işler iyice karışacak. Nitekim İmamoğlu ve medyası daha şimdiden harekete geçerken İmamoğlu'nun atacağı adımlara yönelik sinyaller de gelmeye başladı.
CHP'DE 1 NİSAN'DA KIYAMET KOPACAK
Özel'in uğraşması gereken isimler arasında sadece Ekrem İmamoğlu yer almıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özel'e kaybettiği koltuğunu geri almanın peşine düşerken 1 Nisan'a özel hazırlıklarını sürdürüyor.
BOMBA KULİS: ÖZGÜR ÖZEL'E İMAMOĞLU'NDAN VETO!
Gazeteci Zafer Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Merkezi'nin medya planlama ajansı olan Time ajans daha önceden rezervasyon yaptırdığı ve pazar günü asılacak olan billboard ve diğer mecralar için Özgür Özel'in fotoğrafının bulunduğu baskı dökümanlarını bugün ilgili şehirlere gönderdi." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU ÖZEL'İN GÖRSELİNİ İSTEMEDİ
Öte yandan Şahin, "Fakat İstanbul'daki firmalara Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Özgür Özel'in görselini istememesinden dolayı rezervasyonların iptal edildiği bildirildi.
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