Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında 1 Nisan savaşı! Bomba kulis: Ekrem İmamoğlu reklam panolarında Özgür Özel’in görselini istemedi

BOMBA KULİS: ÖZGÜR ÖZEL'E İMAMOĞLU'NDAN VETO!

Gazeteci Zafer Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Merkezi'nin medya planlama ajansı olan Time ajans daha önceden rezervasyon yaptırdığı ve pazar günü asılacak olan billboard ve diğer mecralar için Özgür Özel'in fotoğrafının bulunduğu baskı dökümanlarını bugün ilgili şehirlere gönderdi." ifadelerini kullandı.