Başkan Erdoğan 70 yaşına girdi! Komşuları Başkan Erdoğan’ın anlattı

- Çok eski; dededen ve babadan gelen bir dostluğumuz var. Ben küçüktüm o zaman siyasetin içindeydi ve biz ona "Tayyip abi" derdik. Biz kendisini seviyoruz ve ona güveniyoruz. Ona her zaman dua ediyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin.

- Adaletiyle kalkmasıyla oturmasıyla örnek olan. Kimseye eğilmeyen ve ona kimsenin diretip bir iş yaptırmayacağına biz burada şahit olduk.