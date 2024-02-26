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Başkan Erdoğan 70 yaşına girdi! Komşuları Başkan Erdoğan’ın anlattı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
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Başkan Erdoğan 70 yaşına girdi! Komşuları Başkan Erdoğan’ın anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşına girdi. A Haber doğup büyüdüğü Kasımpaşa’ya gitti. Başkan Erdoğan'ı komşularına ve çocukluk arkadaşlarına yani onu en iyi tanıyanlara sordu.

Bugün 70 yaşına giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir mücadeleye sahne olacak hayatının uzun yıllarını İstanbul Kasımpaşa'da geçirdi. Hiç kolay değildi hayat Erdoğan ailesi için çocukluğu özellikle de ilkokul yılları yokluk ve zorluklar içinde geçti.

OKUL YILLARI…

Aradan yıllar geçmesine rağmen doğup büyüdüğü yeri hiç unutmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kasımpaşa'daki Piyalepaşa İlkokulu öğrenim hayatındaki ilk adresi oldu. Okul yılları Kasımpaşa'da geçti. İmam hatibin en aktif öğrencilerindendi Erdoğan. Okul yıllarında özellikle edebiyat, hadis, fıkıh ve Kur-an'a meraklıydı.

KASIMPAŞA'YI HİÇ UNUTMADI

Doğup büyüdüğü Kasımpaşa'da 1986'ya kadar kaldı. Sonra da Üsküdar'a taşındı. Taşındı ama bütün Kasımpaşalıların sevgisini kazandı. Öyle ki Kasımpaşa'nın her noktasında anısı yaşanmışlığı hatta birçok kişinin geçmişinde Erdoğan var.

SEVGİ VE SAYGI İZ BIRAKTI

Geçmişe gidildikçe yüzler gülüyor anılar yad ediliyor. Komşuları ve çocukluk arkadaşları Başkan Erdoğan' olan saygı ve sevgilerini her zaman diler getiriyor. Başkan Erdoğan da doğup büyüdüğü yeri ve sokakları hiç unutmuyor.

Komşularının ve çocukluk arkadaşlarını anlattıkları şöyle:

- Reis seni çok seviyoruz.

- Allah ona uzun ömür versin. Bundan sonra benim kaç günüm varsa ona versin. Bizim başımızdan eksik olmasın.

- 40 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıyorum. Kendisi komşularına çok iyi davranan biriydi. Belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı oldu. Biz onun gurur duyuyoruz.

- Bizim elimizde büyüdü. Biz büyük onu.

- Kendini çok küçük yaştan beri tanırım. Dürüst-namuslu ve ahde vefa sahibi bir insandır.

- Çok eski; dededen ve babadan gelen bir dostluğumuz var. Ben küçüktüm o zaman siyasetin içindeydi ve biz ona "Tayyip abi" derdik. Biz kendisini seviyoruz ve ona güveniyoruz. Ona her zaman dua ediyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin.

- Adaletiyle kalkmasıyla oturmasıyla örnek olan. Kimseye eğilmeyen ve ona kimsenin diretip bir iş yaptırmayacağına biz burada şahit olduk.

- Kim çağırsa oraya koşuyor, kim hayatını kaybetse oraya gidiyor ve ihmal etmiyor. Enerjisi hiç bitmiyor. Bu öyle gelişi güzel bir enerji değil Allah'tan gelen bir enerji.

- Biz onlarla aynı binada altlı üstlü oturuyorduk. Komşuluğu çok iyiydi. Bir aile olduk. Geldiği zamanlar çağırırdır ve sabaha kadar konuşurduk. Bugünleri bize anlatırdı. Gelecekte yapacaklarını anlattı ve onları bir bir yaptı.

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