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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın 70. doğum günü | Sosyal medyadan binlerce kişi kutladı: İyi ki doğdun Reis... Vatan uğruna adanmış bir ömür

Başkan Erdoğan'ın 70. doğum günü | Sosyal medyadan binlerce kişi kutladı: İyi ki doğdun Reis... Vatan uğruna adanmış bir ömür

Vatanına ve milletine ömrünü adayarak, büyük Türkiye emelleri doğrultusunda sayısız eser ve devrime imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşında. 26 Şubat 1954 yılında dünyaya gözlerini açan Başkan Erdoğan gençlik yıllarında ördüğü kilometre taşlarıyla bugünlerin temelini oluşturdu. Vatandaşlar tarafından "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı70Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 26.02.2024 00:17 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 00:26
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Başkan Erdoğan’ın 70’inci doğum günü | Sosyal medyadan binlerce kişi kutladı: İyi ki doğdun Reis... Vatan uğruna adanmış bir ömür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 70. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı.

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Başkan Erdoğan’ın 70’inci doğum günü | Sosyal medyadan binlerce kişi kutladı: İyi ki doğdun Reis... Vatan uğruna adanmış bir ömür

26 Şubat 1954'te doğan Başkan Erdoğan'ın 70'inci doğum günü için X'de "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı70Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı.

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Başkan Erdoğan’ın 70’inci doğum günü | Sosyal medyadan binlerce kişi kutladı: İyi ki doğdun Reis... Vatan uğruna adanmış bir ömür

Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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Başkan Erdoğan’ın 70’inci doğum günü | Sosyal medyadan binlerce kişi kutladı: İyi ki doğdun Reis... Vatan uğruna adanmış bir ömür

İşte güçlü yarınlar ve büyük başarılar için milletine hizmet yolunda kendini adayan lider Başkan Erdoğan için yapılan paylaşımlardan bazıları...

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Başkan Erdoğan’ın 70’inci doğum günü | Sosyal medyadan binlerce kişi kutladı: İyi ki doğdun Reis... Vatan uğruna adanmış bir ömür