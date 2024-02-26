Kandil DEM ve CHP’nin İmamoğlu planı! Tüm kurgunun tek bir amacı var! İşte sürecin perde arkası...

TEK AMAÇ İMAMOĞLU'NA KAZANDIRMAK

Bu kirli kapaklı ilişkinin tek amacı da İstanbul'da seçimleri Ekrem İmamoğlu'na kazandırmak. Diğer şehirlerde ittifak olmasının veya olmamasının hiçbir önemi yok. Kandil'in küresel ve bölgesel stratejik bir hesabı var. Bu stratejinin içinde küresel güç merkezlerin beklentisi de olan, 2028 seçimleri de var, büyükşehirlerde DEM-CHP ortaklığını tahkim etmekte...

Tabii bu iki partinin buluşmasında "seküler ortaklık" da önemli bir etken. Tablonun bu kadar açık ve net olmasına rağmen hâlâ şu sorular kafaları karıştırıyor;