Kandil DEM ve CHP'nin İmamoğlu planı! Tüm kurgunun tek bir amacı var! İşte sürecin perde arkası...
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak giderek güçlenirken özellikle İstanbul için yoğun bir çaba sarf ediliyor. DEM Parti Kandil'in baskısı sonrası İstanbul'da aday gösterirken, adayların yoğun çalışmalar yapmaması ve 22 ilçede DEM Parti'nin aday çıkarmaması İmamoğlu'na verilen desteğin en büyük kanıtı. Kandil'in talimatıyla başlayan ve adına "kent uzlaşısı" denilen şer ittifakının tek amacı İmamoğlu'na kazandırmak olurken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bu kirli oyunu köşesine taşıdı. İşte detaylar...
CHP DEM'İN BOYUNDURUĞU ALTINDA
Kandil'in talimatı üzerine şer ittifakı, 'Kent uzlaşısı' adı altında kirli bir planın altına imza atarken, CHP Kandil'in partisi olan DEM'in boyunduruğu altına girdi.
Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür CHP ile DEM Parti arasındaki kirli planı deşifre etti.
İşte Övür'ün yazısı:
KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA İTTİFAK
Yerel seçimlerin en sıcak gündemi hiç şüphesiz gizli kapaklı yapılan CHP-DEM ittifakı. Güya açık ve şeffaf yapılacaktı. Yapılamayacağı belliydi çünkü DEM'in Kandil siyaseti dışında hareket etme şansı yoktu ve CHP de bunu biliyordu. Biraz açık görüşmelerle kamuoyu oyalandı, sonra da bu ilişkiyi perdeleyecek Kandil'in "kent uzlaşısı" siyaseti devreye sokuldu.
TEK AMAÇ İMAMOĞLU'NA KAZANDIRMAK
Bu kirli kapaklı ilişkinin tek amacı da İstanbul'da seçimleri Ekrem İmamoğlu'na kazandırmak. Diğer şehirlerde ittifak olmasının veya olmamasının hiçbir önemi yok. Kandil'in küresel ve bölgesel stratejik bir hesabı var. Bu stratejinin içinde küresel güç merkezlerin beklentisi de olan, 2028 seçimleri de var, büyükşehirlerde DEM-CHP ortaklığını tahkim etmekte...
Tabii bu iki partinin buluşmasında "seküler ortaklık" da önemli bir etken. Tablonun bu kadar açık ve net olmasına rağmen hâlâ şu sorular kafaları karıştırıyor;
NEDEN O ZAMAN DEM İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARDI?
Ya da şöyle soralım; Mayıs seçimlerinde oy kaybeden DEM, neden şimdi oyunu artırmayı değil de İstanbul'da seçmeni İmamoğlu'na yönlendirerek oy kaybetmeyi göze alıyor? En basiti İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermiyor. DEM'in o oyları kime gidecek? Bir parti için bu intihar değil mi?
Eğer söz konusu olan küresel güçlerin ve Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir partiyse değil tabii. Hatırlayın benzer bir şeyi CHP'nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu da yapmış, CHP'nin oy kaybetmesini göze alıp o günkü HDP'ye her evden bir oy verdirmişti. Bu siyasi aklın esas motivasyonu da AK Parti'ye kaybettirmekti.
KENT UZLAŞISI TUZAĞI
DEM, bu kez "kent uzlaşısı" tuzağıyla İmamoğlu'na oy verdirerek aynı şeyi yapmak istiyor. İmamoğlu kaybetse de DEM ve Kandil, kent uzlaşısı tuzağıyla CHP'yi yanına çekerek hem meşrulaşma sıkıntısını giderecek hem de gerilim siyasetine büyükşehirlerde CHP'yi ortak etmiş olacak.
DEM'DE ÖCALANCILAR-KANDİL KAVGASI
Aday çıkarmalarına gelince... Bu büyük oranda Kandil ve Öcalan arasındaki kavgadan kaynaklanıyor. Öcalancılar, "CHP bize bir şey kazandırmaz ve ayrı aday çıkartılmalı" dedikleri için DEM, "güçlü" aday çıkartmak zorunda kaldı.
İMAMOĞLU YÜKTEN KURTARILDI
Bir anlamda orta yol bulundu. Ama hepsine "ayar" veren de Kandil Baronu Mustafa Karasu oldu. Böylece kavgayı yine Kandil kazandı. Ayrı aday çıkarmanın bir nedeni de CHP ve İmamoğlu'nu Kandil yükünden kurtarmaktı.
DEM NASIL YÖNLENDİRECEK?
Doğrusu bunu başardıkları söylenemez çünkü İstanbul adaylarının çalışmaması, 22 ilçede aday göstermemeleri ve belediye meclis üyelerini paylaşmaları artık saklanamaz bir gerçek.
Son bir soru; Peki DEM seçmeni İmamoğlu'na nasıl yönlendirilecek? Şimdiden şu propaganda yapılmaya başladı bile; "Kandil bir şey söylüyorsa bir bildikleri var"
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