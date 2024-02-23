Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na kentsel dönüşüm dersi: Gel yanıma staj yap öğretiriz

"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"

Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı.

5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.

Saha çalışmalarına hız veren Kurum'un son durağı Bağcılar oldu.





İMAMOĞLU'NA 'DÖNÜŞÜM' DERSİ: "GEL YANIMA STAJ YAP..."

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un bütçesini algı, PR ve reklama harcamasına dikkat çeken Murat Kurum, "Şimdi bu şehrin parasını çarçur eden bu insanlar kalkmışlar, "Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak" diyorlarmış? Ben buradan cevap veriyorum. Aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, gelsen biraz afetlerde yanımda olsan başka yerlere gideceğine öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki. Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları, biz kentsel dönüşüme harcayacağız! Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız kaynakları, biz Bağcılar'ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız! Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız!" ifadelerini kullandı.