Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na kentsel dönüşüm dersi: Gel yanıma staj yap öğretiriz
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, vatandaşla el ele gönül gölüne yerel seçim hazırlıklaırnı sürdürüyor. İstanbul'un ve İstanbullunun başına bela olan CHP'li İBB yönetimi artık son demlerini yaşıyor. Murat Kurum, seçim kapsamında bulunduğu Bağcılar'da Ekrem İmamoğlu'na kentsel dönüşüm dersi verdi. Kurum, İmamoğlu'nun akla ziyan açıklamalarına yönelik, "Şimdi bu şehrin parasını çarçur eden bu insanlar kalkmışlar, "Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak" diyorlarmış? Ben buradan cevap veriyorum. Aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, gelsen biraz afetlerde yanımda olsan başka yerlere gideceğine öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki." dedi.
Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kaldı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.
"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"
Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı.
5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.
Saha çalışmalarına hız veren Kurum'un son durağı Bağcılar oldu.
İMAMOĞLU'NA 'DÖNÜŞÜM' DERSİ: "GEL YANIMA STAJ YAP..."
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un bütçesini algı, PR ve reklama harcamasına dikkat çeken Murat Kurum, "Şimdi bu şehrin parasını çarçur eden bu insanlar kalkmışlar, "Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak" diyorlarmış? Ben buradan cevap veriyorum. Aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, gelsen biraz afetlerde yanımda olsan başka yerlere gideceğine öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki. Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları, biz kentsel dönüşüme harcayacağız! Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız kaynakları, biz Bağcılar'ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız! Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız!" ifadelerini kullandı.
"İSTNBUL'UN KAYNAKLARINI CHP'Yİ ELE GEÇİRMEK İÇİN SAVURDULAR"
CHP içerisindeki kaosu işaret eden Kurum, "Sizin CHP'yi ele geçirmek için savurduğunuz kaynakları, biz İstanbul'un projelerinde kullanacağız! Hülasa, İstanbul'un kaynağını, İstanbul'a harcayacağız! İstanbul'un hakkını, İstanbul'a teslim edeceğiz! İşte o 650 bin yuvayı da bu kaynaklarla, bu imkanlarla, bu inançla, milletimizin bu güveniyle yapacağız! Daha önce 5 yılda 350 bin yuvamızı yaptık mı? Yaptık! 650 bin yeni yuvamızı yapar mıyız? Yaparız!" dedi.
İMAMOĞLU YİNE ŞAŞIRTMADI!
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, 650 bin konutun dönüştürülmesine karşı çıkıp "Asla yapılmamalı" şeklinde akla ziyan bir beyanat vermişti.
ESNAFTAN KURUM'A TAM DESTEK: BÜYÜK BİR HEYECANLA İSTANBUL'A GELMENİZİ BEKLİYORUZ
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı. Ziyareti sırasında Kurum'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve beraberindeki heyet eşlik etti.
Kurum, gençler için vaatlerini soran esnafa, "Meslek sahibi olsunlar ki kendi iş yerlerini açsınlar, kendileri üretsinler. Okul hayatıyla ilgili de onları destekleyeceğiz. Eğitim öğretim İstanbul'da külfet olmayacak" dedi.
"OYLARI KURUM'A VERİP İSTANBUL'UN MURADINI BEKLEYECEĞİZ"
Esnaf ise Kurum'a "Bizde birlikte çalışacak ve oylarımızı Murat Kurum'a verip İstanbul'un Muradını bekleyeceğiz. Benim 4 oyumu da Murat beye vereceğim" diye karşılık verdi.
Bunun üzerine Kurum, "Sizin gibi vatan millet sevdalısı annelerimiz olduğu sürece bizi kimse yıkamaz" ifadelerini kullandı.
Lokanta sahipleri Kurum'u seçimden sonra yemeğe davet etti.
KURUM'A LOKUM İKRAM ETTİ: MALATYA'DA YAPTIĞINIZ HİZMETLERE HAYRANIZ
Kurum'a lokum ikram edip yüzde 60 ile kazanmasını beklediğini dile getiren bir esnaf ise "Malatya'da yaptığınız hizmetlere de hayranız. Büyük bir heyecanla İstanbul'a gelmenizi bekliyoruz" şeklinde desteğini belirtti.
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