Gardaş Aliyev’den Başkan Erdoğan’a doğum günü mesajı! “Türkiye bugün sizin bilge liderliğinizle ikinci yüzyılına giriyor”

Azerbaycan'da yapılan seçimlerin ardından ilk resmi ziyareti Türkiye'ye yaptığını, bunun birlik ve beraberliğin en açık örneği olduğunu sözlerine ekleyen Aliyev, "Davetiniz ve ziyaretim sırasında şahsıma ve heyetimize gösterdiğiniz büyük ilgi ve misafirperverlik için bir kez daha derin şükranlarımı sunuyorum. Samimiyet ve karşılıklı anlayış ortamında gerçekleşen toplantımızın yanı sıra ikili ilişkilerimizin geniş yelpazesi ve işbirliğimizin perspektifleri hakkında detaylı fikir alışverişinde bulunmuş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Dünyada eşi bulunmayan ilişkilerimiz ortak tarihimizden, zengin ulusal ve ahlaki değerlerimizde ve halklarımızın kardeşliği ve birliğinden güç almaya devam edecektir. 'Bir millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda ortak çabalarımızla gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.