CHP’li Özgür Özel PYD terör örgütünün üye olduğu Sosyalist Enternasyonal’e Başkan Yardımcısı seçildi

CHP VE KONSEY PYD VE YPG'Yİ TANIDI

Hatırlanacağı üzere Yeni İstanbul Havalimanı'nın faaliyete geçmesinden önce kentin önemli terminallerinden Atatürk Havalimanı, 28 Haziran 2016'daki kanlı terör saldırısıyla sarsılmıştı.



CHP ve HDP'nin üye olduğu Enternasyonal'ın başkan yardımcılığını ise eski CHP'li Umut Oran'ın yaptığı Konsey'de Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı için bir deklarasyon yayınlanmıştı.



Ancak Konsey, aynı anda 'Kürt Bölgesi Deklarasyonu yayınlamış ve Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ve onun silahlı kanadı YPG'ye destek verilmişti. YPG'nin DAEŞ'e mücadelesi övülürken "Bu mücadeleyi resmi olarak tanımaktayız" ifadeleri kullanılmıştı.