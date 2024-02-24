CHP’de kurultay çanları! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu 1 Nisan telaşı sardı! Kılıçdaroğlu üzerinden İmamoğlu’na ’Özel’ gönderme

İşte Barış Yarkadaş'ın yazısındaki o satır başları:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen medya, bir süredir aynı demagojiyi piyasaya sürmüş durumda.

Bu demagojiye göre, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başarısız olmasını bekliyor ve tüm hesabını buna göre yapıyormuş…

Ne kadar ayıp bir düşünce…

Peki ne imiş bu hesap?

Hiçbir bilgi, kanıt, söz, demeç ve ifadeye dayandırılmayan bu iddiaya göre, Kılıçdaroğlu CHP'nin başarısız olması halinde kurultayı toplamak ve partinin başına geçmek istiyormuş.