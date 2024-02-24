CHP'de kurultay çanları! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu 1 Nisan telaşı sardı! Kılıçdaroğlu üzerinden İmamoğlu'na 'Özel' gönderme
Yerel seçimlere artık çok az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşma ve kaos her geçen gün daha da büyüyor. Özgür Özel koltuğunu sağlama almak isterken Kemal Kılıçdaroğlu da geri dönüş için fırsat kolluyor. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'da Özel üzerinde baskı kurarken, İstanbul'da yaşanacak hezimet sonrası koltuğun kenarından tutmaya çalışıyor. Özgür Özel' "1 Nisan'ı bekleyen ekip varsa daha çok bekler!" sözleriyle Kılıçdaroğlu üzerinde İmamoğlu'ne hedef almıştı. CHP yandaşı Barış Yarkadaş yazısında, “Şundan emin olun ki; eğer CHP’de “1 Nisan’’ hesabı yapan birileri varsa bunların başında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu geliyor.” ifadeleriyle koltuk hesaplarını günyüzüne çıkardı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde türlü oyunların oynandığı kurultay sonrası 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi.
EKREM İMAMOĞLU PARTİDE AT KOŞTURUYOR
İstanbul'un ve İstanbullun çilesi Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı.
ÖZGÜR ÖZEL "EŞ GENEL BAŞKAN" KONUMUNDA!
Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.
KILIÇDAROĞLU'NUN 1 NİSAN MESAİSİ
İkili arasındaki güç savaşı alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da boş durmuyor. Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel genel merkez kurduğu konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu tüm planını 1 Nisan sonrası için yaptığı biliniyor.
ÖZEL'DEN RAKİPLERE GÖZDAĞI!
Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay planları Genel Merkezi de alarma geçirmiş vaziyette. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "1 Nisan'ı bekleyen ekip varsa çok beklerler!" diyerek açık açık Kılıçdaroğlu'na ve parti içindeki destekçilerine rest çekmişti. Öte yandan Özgür Özel'in 'kızım sana söylüyormum gelinim sen anla' taktiğiyle Kılıçdaroğlu üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı iddiaları ortaya atılmıştı.
ÖZEL'İN ASIL MESAJI EKREM İMAMOĞLU'NA!
CHP yandaşı Barış Yarkadaş yazısında, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun 1 Nisan öncesi Kemal Kılıçdaroğlu üzerindeki medya operasyonunu gündeme getirdi.
Yarkadaş aynı zamanda Özgür Özel'in 1 Nisan'daki Kurultay özelindeki sözlerinin Ekrem İmamoğlu'na yönelik olduğunu dile getirdi.
İşte Barış Yarkadaş'ın yazısındaki o satır başları:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen medya, bir süredir aynı demagojiyi piyasaya sürmüş durumda.
Bu demagojiye göre, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başarısız olmasını bekliyor ve tüm hesabını buna göre yapıyormuş…
Ne kadar ayıp bir düşünce…
Peki ne imiş bu hesap?
Hiçbir bilgi, kanıt, söz, demeç ve ifadeye dayandırılmayan bu iddiaya göre, Kılıçdaroğlu CHP'nin başarısız olması halinde kurultayı toplamak ve partinin başına geçmek istiyormuş.
KURULTAY KİMİN GÜNDEMİ?
İmamoğlu ve Özel Medyası, bu tartışmayı açarak, aslında bizzat kendilerinin 1 Nisan hesabı yaptığı ve tüm adımları da buna göre attıklarının üstünü örtmeye çalışıyor.
"1 Nisan'' olarak işaret edilen tarih, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin 1 gün sonrasına gönderme yapıyor.
Şundan emin olun ki; eğer CHP'de "1 Nisan'' hesabı yapan birileri varsa bunların başında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu geliyor.
Her iki isim de tüm anti – demokratik kararları 1 Nisan gününü düşünerek alıyor.
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