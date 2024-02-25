Başkan Erdoğan Bayburt’un kurtuluşunun 106. yılına özel video mesaj yayınladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'un kurtuluşunun 106'ıncı yıl dönümü tebrik ederken," Canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ile anıyorum. Bayburt ve Bayburtlu kardeşlerimiz de her seçimde şahsımızı verdikleri güçlü destek ile bizi bu kutlu mücadelemiz de yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla bizlerden desteklerini esirgemeyen başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimizi ahdı vefaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'un kurtuluşunun 106'ın yıl dönümü tebrik ederken canları pahasına vatana sahip çıkan kahramanları rahmet ile andı. Başkan Erdoğan, "Sevgili Bayburtlular, çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Bayburtlu kardeşlerimi selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıl dönümünü tebrik ediyor, canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanlarımızı bir kez rahmet anıyorum. Ecdadımızın bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla ilelebet payidar kılmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 21 yılı aşan iktidarımız döneminde Bayburt ile birlikte tüm şehirlerimize hep aşkla hizmet ettik. Alt yapıdan üst yapıya kadar her alanda şehrimizin eksiklerini gidermenin ihtiyaçlarını karşılamanın gayretinde olduk" dedi.