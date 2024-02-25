Başkan Erdoğan Bayburt'un kurtuluşunun 106. yılına özel video mesaj yayınladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı video mesajda Bayburt’un kurtuluşunun 106’ın yıl dönümü tebrik ederken canları pahasına vatana sahip çıkan kahramanları rahmet ile andı. Öte yandan 31 Mart seçimlerine vurgu yapan Başkan Erdoğan, ”Kandilden, Pensilvanya’ya kadar ülkemize yönelik sinsi hesapları olan şer odaklarını tamamını hüsrana uğrattık. 31 Mart mahalli idareler imtihanını başarıyla vererek durmak yok yola devam diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'un kurtuluşunun 106'ıncı yıl dönümü tebrik ederken," Canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ile anıyorum. Bayburt ve Bayburtlu kardeşlerimiz de her seçimde şahsımızı verdikleri güçlü destek ile bizi bu kutlu mücadelemiz de yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla bizlerden desteklerini esirgemeyen başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimizi ahdı vefaları için teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'un kurtuluşunun 106'ın yıl dönümü tebrik ederken canları pahasına vatana sahip çıkan kahramanları rahmet ile andı. Başkan Erdoğan, "Sevgili Bayburtlular, çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Bayburtlu kardeşlerimi selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıl dönümünü tebrik ediyor, canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanlarımızı bir kez rahmet anıyorum. Ecdadımızın bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla ilelebet payidar kılmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 21 yılı aşan iktidarımız döneminde Bayburt ile birlikte tüm şehirlerimize hep aşkla hizmet ettik. Alt yapıdan üst yapıya kadar her alanda şehrimizin eksiklerini gidermenin ihtiyaçlarını karşılamanın gayretinde olduk" dedi.
"BAYBURTLU KARDEŞLERİMİZE AHDI VEFALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM
Başkan Erdoğan,"Bayburt ve Bayburtlu kardeşlerimiz de her seçimde şahsımızı verdikleri güçlü destek ile bizi bu kutlu mücadelemiz de yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla bizlerden desteklerini esirgemeyen başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimizi ahdı vefaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"TÜRKİYE YÜZYILINI DA HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"
Ülkemizi nice zorlukları ve engelleri aşarak nasıl bu günlere el birliği içinde getirildiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "İnşallah Türkiye yüz yılını da hep birlikte inşa edeceğiz. Ecdadın emaneti olan cennet vatanımızı çok daha güçlü müreffeh özgür ve itibarlı bir ülke olarak gelecek nesillere teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu yolda en kritik dönemeçlerden birisi olan 14-28 Mayıs seçimlerini tüm dünyaya örnek olacak bir demokrasi şöleni ile geride bıraktık" dedi.
Başkan Erdoğan son olarak, "Kandilden, Pensilvanya'ya kadar ülkemize yönelik sinsi hesapları olan şer odaklarını tamamını hüsrana uğrattık. 31 Mart mahalli idareler imtihanını başarıyla vererek durmak yok yola devam diyeceğiz. Nerede ikamet ederse etsin tüm Bayburtlulardan Ak Parti ve Cumhur İttifakının gerçek belediyecilik idealine güçlü destek bekliyorum. Rabbim muhabbetimiz ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum" sözlerine yer verdi.
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