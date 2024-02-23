Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan altın gibi müjde! "Türk Tarih Yolu" projesini anlattı: "Ankara yerli ve yabancı turist çekecek"

Ziyaret sırasında Altınok, halkın kendisini seçmesi durumunda Ankara'nın her sokağı, mahallesi ve köylerinde olacağını dile getirdi.

"Maalesef Ankara iyi yönetilemiyor." diyen Altınok, şöyle konuştu: "Ankara'mızın trafiği, ulaşımı problem. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetilemiyor, zarar ediyor. Bu zarar Ankara'nın cebinden çıkıyor. Ankara, bunu 5 yıl daha taşıyamaz. Trafik daha çekilmez hale gelir. Şu an otobüslerin bakımını yapamayan, sefere koyamayan bir Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi var. Ankara maalesef büyük bir kasabaya döndü. Ankara, büyükşehir ruhunu kaybediyor."