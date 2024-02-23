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Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan altın gibi müjde! "Türk Tarih Yolu" projesini anlattı: "Ankara yerli ve yabancı turist çekecek"

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Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan altın gibi müjde! Türk Tarih Yolu projesini anlattı: Ankara yerli ve yabancı turist çekecek

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda proje ve vaatlerini de açıklayan Altınok, son olarak "Türk Tarih Yolu" projesini tek tek anlatarak açıklamalarda bulundu. Turizmi canlandıracak bir projelerinin olduğunu bildiren Altınok, "Hıdırlık Tepe, Ankara'mızın merkezi, kalbi. Burası tarih ve kültürümüzün merkezidir. Maalesef burada tarih ve kültür çürüyor, dökülüyor. Hıdırlık Tepe, Hacı Bayram, kale, Samanpazarı, Atpazarı, İtfaiye Meydanı burada Türk Tarih Yolu projemiz var. Bu projenin hemen hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız. Burası Ulus'u canlandıracak. Ankara'ya yerli ve yabancı turist çekecek. Bir taraftan da saklanmış bir tarihi meydana çıkaracağız." dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Altınok, halkın kendisini seçmesi durumunda Ankara'nın her sokağı, mahallesi ve köylerinde olacağını dile getirdi.
"Maalesef Ankara iyi yönetilemiyor." diyen Altınok, şöyle konuştu: "Ankara'mızın trafiği, ulaşımı problem. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetilemiyor, zarar ediyor. Bu zarar Ankara'nın cebinden çıkıyor. Ankara, bunu 5 yıl daha taşıyamaz. Trafik daha çekilmez hale gelir. Şu an otobüslerin bakımını yapamayan, sefere koyamayan bir Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi var. Ankara maalesef büyük bir kasabaya döndü. Ankara, büyükşehir ruhunu kaybediyor."

"ANKARA YERLİ VE YABANCI TURİST ÇEKECEK"
Turizmi canlandıracak bir projelerinin olduğunu bildiren Altınok şunları söyledi:

"Hıdırlık Tepe, Ankara'mızın merkezi, kalbi. Burası tarih ve kültürümüzün merkezidir. Maalesef burada tarih ve kültür çürüyor, dökülüyor. Hıdırlık Tepe, Hacı Bayram, kale, Samanpazarı, Atpazarı, İtfaiye Meydanı burada Türk Tarih Yolu projemiz var.

Bu projenin hemen hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız. Burası Ulus'u canlandıracak. Ankara'ya yerli ve yabancı turist çekecek. Bir taraftan da saklanmış bir tarihi meydana çıkaracağız."

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