Adalet Bakanı Tunç'tan CHP ve DEM'in kirli ittifakına tepki: "Kent ittifakı dedikleri Kandil ittifakı"





Esenyurt'u 5 yıldır yöneten CHP'li belediyeyi "ara dönem" olarak nitelendiren Tunç, Esenyurt'un Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip ilçesi olduğunu, bu ilçenin en güzel şekilde yönetilmesi için Esenyurt AK Parti Belediye Başkan adayı Hamit Öncü'nün seçimi kazanmasının önemine dikkati çekti.