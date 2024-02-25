Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifakın fotoğrafı! İmamoğlu’nun paralı trol hesapları kolları sıvadı: ’Shop’ yalanına sığındılar





FOTO: Haskaloğlu'nun dolaşıma soktuğu shop görsel

YANDAŞ GAZETECİ HASKALOĞLU KOLLARI SIVADI

Ekrem İmamoğlu'nun terör partisi ile olan kirli birlikteliğini perdelemek isteyen İbrahim Haskoloğlu isimli sözde gazeteci yine devreye girdi.

İmamoğlu'nun eski paralı trolü İBB Haber'in AK Parti tarafından satın alındığını iddia ederek mitingde yayınlanan fotoğrafın shop olduğunu söyledi.



Diğer bir paralı trol hesap Muhabir de "Ekrem İmamoğlu'nun mitingine, photoshopla DEM bayrağı eklendiği ortaya çıktı" paylaşımıyla yalanı servis etti.