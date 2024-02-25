Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifakın fotoğrafı! İmamoğlu'nun paralı trol hesapları kolları sıvadı: 'Shop' yalanına sığındılar
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlere adım adım giderken CHP ile kent uzlaşı adı altında ortaklık kuran terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti çok sayıda ilçede aday çıkarmayarak CHP'ye destek verdi. Bu skandal bununla da yetinmeyerek mitinglere yansıdı. Son olarak geçtiğimiz gün (23 Şubat 2024) Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'de düzenlediği miting programında DEM Parti bayrakları görüldü. Çıkan fotoğraflar büyük tepkilere neden olurken Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri de kirli ittifakı kapatmak için kolları sıvadı. İmamoğlu’nun eski paralı trolü İBB Haber’in AK Parti tarafından satın alındığını iddia ederek mitingde yayınlanan fotoğrafın 'shop' olduğu yalanına sığındı. Diğer trol hesapları da rahat durmayarak kirli ittifakı perdelemek için asılsız paylaşımlarına devam etti. İşte o yalan paylaşımları çürüten o görüntüler...
Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı adı altında yapılan kirli bir ittifaka adeta şahit oluyor.
Son olarak Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki Kandil müdahaleli kirli ittifak geçtiğimiz günlerde (23 Şubat 2024) İstanbul'da net olarak görüldü.
İMAMOĞLU'NA MİTİNGLERDE DEM DESTEĞİ
Kandil'den gelen veto ile Başak Demirtaş'ın adaylığını çekerek Ekrem İmamoğlu'na "alan açacak" isimleri aday gösteren DEM geçtiğimiz günlerde (23 Şubat) Sancaktepe'de İmamoğlu mitingine katıldı.
İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI
İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı. CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
Bu durum ne DEM'in sözde aday çıkararak kirli ittifakı perdelemeye çalıştığını gösterdi.
İMAMOĞLU'NA HEM ÇEKMEKÖY'DE HEM SANCAKTEPE'DE TEPKİ
Programın ardından İmamoğlu, otobüsten inip aracına binerken CHP'li bir kadın, ilçedeki aday seçiminin yanlış olduğunu ileri sürerek, İmamoğlu ile görüşmek istedi.
Görevliler tarafından izin verilmemesi üzerine bu duruma tepki gösteren partili kadın, "Ben Çekmeköy'ü kaybetmek istemiyorum, kazanmak istiyorum. Partidenim, böyle bir rezalet görmedim. Şuraya bakın görüştürmüyorlar." ifadesini kullandı.
PARALI TROLLER DEVREDE: SHOP' YALANINA SARILDILAR
Yaşanan bu durumun ardından Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri 'shop' yalanına sarıldı. Miting alanında çekilen fotoğrafların shop olduğunu iddia eden paralı troller yalanı sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulundu.
FOTO: Haskaloğlu'nun dolaşıma soktuğu shop görsel
YANDAŞ GAZETECİ HASKALOĞLU KOLLARI SIVADI
Ekrem İmamoğlu'nun terör partisi ile olan kirli birlikteliğini perdelemek isteyen İbrahim Haskoloğlu isimli sözde gazeteci yine devreye girdi.
İmamoğlu'nun eski paralı trolü İBB Haber'in AK Parti tarafından satın alındığını iddia ederek mitingde yayınlanan fotoğrafın shop olduğunu söyledi.
Diğer bir paralı trol hesap Muhabir de "Ekrem İmamoğlu'nun mitingine, photoshopla DEM bayrağı eklendiği ortaya çıktı" paylaşımıyla yalanı servis etti.
TROL HESAP MUHBİR'DE RAHAT DURUR MU?
Diğer bir paralı trol hesap Muhbir de "Ekrem İmamoğlu'nun mitingine, photoshopla DEM bayrağı eklendiği ortaya çıktı" paylaşımıyla yalanı servis etti.
YANDAŞ SOLCU'DA SHOP YALANINA SIĞINDI
Yalanı servis eden bir diğer trol hesap ise yandaş Solcu Gazete oldu. Trol hesap shop yalanına sığınarak boy gösterdi.
Ekrem İmamoğlu'nun miting konuşmasını analiz ederek DEM parti bayraklarının yer aldığı süreleri sizleri için derledik.
İŞTE DAKİKA DAKİKA GERÇEKLER: DEM'İN BAYRAĞI ÇOK NET
Ekrem İmamoğlu'nun 34 dakikalık konuşma videosunda 9. dakikanın 45. saniyesinde terör partisi DEM'in bayrağı sağ tarafta çok net şekilde gözüktüğü anlaşıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden çığ ve sağanak uyarısı! İşte il il 5 günlük tahmin | 24-28 Şubat 2024
- Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? FB Union Saint-Gilloise Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Hastanelerde Klinik Destek Elemanı ne iş yapar, hangi bölümde çalışır? Kaç TL maaş alıyorlar?
- Berat Kandili nedir, ne demek? Berat gecesinde ne oldu, önemi nedir?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS'siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...
- Bugün kandil mi, yarın mı? 🌙 Berat Kandili bu hafta hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet Kandil tarihleri...
- Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Okunması faziletli dua ve zikirler..
- %6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...
- Berat Kandili namazı kılınışı RESİMLİ ANLATIM | 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
- Detaylar netleşti! Eksik primi olana can suyu olacak! SSK, Bağ-Kur, EYT herkes çembere dahil! Kısmi 3600 ve 5400 günle erken emeklilik
- Cuma Hutbesi Tam metin PDF 23 Şubat 🤲 | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? Berat Gecesi: Günahlardan Arınma Vesilesi
- MSÜ Giriş Belgesi Alma Ekranı 2024 | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru, kaç dakika?