Kirli pazarlık deşifre oldu! CHP’li Ahmet Özer seçilirse DEM’e geçecek | Esenyurt’u peşkeş çektiler

DEM, CHP ile işbirliği yaparsa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa ve Balıkesir belediyelerini kazanacak. Bu kez CHP'nin işi zorlaşır. Bu nedenlerle DEM ile CHP arasındaki ilişkiyi bozmak istiyorlar.

DEM Partisi İstanbul'daki adaylarını açıkladı ancak diğer illerde henüz netlik kazanmadı. CHP ile DEM arasında görüşmeler olacağına inanıyorum.