Murat Kurum’dan İstanbul’un çilesi İmamoğlu’na salvo: Sırtını Kandil’e dayayanların değil, millete dayayanların dönemi başlıyor

Kurum, İstanbul'un 100 milyarlarca liralık kaynaklarını israf edenlerin elinden bu şehri kurtaracaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şimdi bunlar her yerde afişler, pankartlar asıyorlar, görüyorsunuz değil mi? O pankartlarda ne yazıyor? 'İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik.' diye yazıyorlar. Eyüpsultan'dan İBB Başkanı'na soruyoruz, 'Sen israfı, bir konsere 600 milyon lira ödeyerek mi bitiriyorsun? Sen 'İsrafı bitirdik', diye astığın pankartların reklam bütçesine bile 175 milyon lira harcamış kişisin. Sadece bu iki örnek bile senin nasıl bir müsrif belediyecilik yaptığını göstermeye yeter. Senin yaptığın israfın ispatıdır. Ama şurada 31 Mart'a çok az kaldı. Biz Ordulu kardeşlerimizle birlikte sandıkta diyeceğiz ki 'Siz israfı bitirip hizmeti getiremediniz, siz israfı getirip İstanbul'u bitirdiniz.' diyeceğiz."

"5 YILDIR DEVLETİN HİÇBİR DEĞERİNE SAYGI DUYMAYAN, HİÇBİR PROTOKOLÜNE KATILMAYAN SENSİN"

İmamoğlu'nun gündem değiştirme çabalarına girdiğini belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendisi buradan beslendiği için 'Ne yapsam da polemik çıkarsam?' diye emin olun sabah akşam düşünüyor. Akşam bir rüya görüyor, sabah o rüyaya inanıp onun peşinden koşuyor. Hani hikayede anlatılır ya adamın biri bir yerde bir yalan söylemiş sonra köye inince o yalana kendi de inanmış. Bunların durumu da tam olarak bu. Yahu sen törene gelsen ne olur, gelmesen ne olur? 5 yıldır bütün İstanbul seni biliyor, 5 yıldır tüm Türkiye seni biliyor, 5 yıldır devletin hiçbir değerine saygı duymayan, hiçbir protokolüne katılmayan sensin. 5 yıldır söz verdiğin metroları yapmayan sensin. İstanbul'u çile yumağı haline getiren sensin. Şimdi kalkmışsın 'Törene davet edildim, edilmedim.' Bunların yine gündeminde İstanbul yok, maalesef yok. Gündeminde İstanbullular yok. Varsa yoksa kendisi. Kendilerine yeni bir mağduriyet üretiyorlar ama milletimiz artık buna kanmaz. Buradan sana ekmek çıkmaz İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun yazıp oynadığı bu filmin son perdesi artık kapanmıştır. İstanbul'da 31 Mart'ta gerçek belediyeciliğin, AK Parti belediyeciliğinin, Cumhur İttifakı belediyeciliğinin perdesi açılıyor. Sırtını Kandil'e dayayanların değil, sırtını millete dayayanların dönemi başlıyor."

Kurum, Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri İstanbul hedefiyle 50 gündür yollarda olduklarını vurgulayarak, vatandaşların "31 Mart gelse de şu buradaki mevcut anlayıştan bir an önce kurtulsak." diye dua ettiğini söyledi.