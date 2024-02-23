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İşte CHP ile DEM arasındaki 'Kandil uzlaşısı'nın belgesi! Mersin mitinginde Öcalan sloganları!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2024
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İşte CHP ile DEM arasındaki ’Kandil uzlaşısı’nın belgesi! Mersin mitinginde Öcalan sloganları!

CHP, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için kirli ittifaka imza atarak PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti ile el sıkıştı. ‘Kent uzlaşısı’ bahanesine sarılan CHP ve DEM, Kandil’den gelen talimatla pek çok ilde ortak aday çıkarma kararı aldı. Bu kapsamda CHP de, Mersin’in Akdeniz İlçesi’ndeki adayını geri çekerek DEM Parti adayını destekleyeceğini açıkladı. Dün Akdeniz İlçesi’nde gerçekleşen mitingde terör yandaşları terör örgütü elebaşı Öcalan lehine sloganlar attı, terör paçavralarını salladı.

31 Mart yerel seçimlerinde koalisyon ortaklarının yalnız bıraktığı Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti'nin kapısını çaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit cenazesinden çıkıp DEM Parti eş başkanlarını ziyaret edip ellerini çıktı. Her fırsatta "Görüşmelerimiz şeffaf olacak" diyen Özel, kapılı kapılar ardından kirli pazarlıklara imza attı.

KENT DEĞİL KANDİL UZLAŞISI...

Yürütülen pazarlıklar ve Kandil'den gelen talimatla CHP ve DEM Parti, kent uzlaşısı adı altında pek çok bölgede ortak aday çıkarma kararı aldı.

CHP'NİN DESTEKLEDİĞİ ADAYIN MİTİNGİNDE TERÖR SLOGANLARI

İstanbul Esenyurt'un yanı sıra kirli ortaklığın bir diğer adresi de Mersin'in Akdeniz İlçesi'nde yaşandı. CHP, ilçede DEM Parti'nin adayını desteklediğini açıkladı. Yapılan mitinglerde ise kirli ittifakın perde arkası gün yüzüne çıktı. Dün, Mersin'in Akdeniz İlçesi'nde DEM Partili eş başkanların düzenlediği mitinge katılan PKK yandaşları terör sloganları attı.

DEM Parti Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız'ın da bulunduğu açılışta ellerinde terör paçavralarını sallayan PKK yandaşları terör örgütü elebaşı Öcalan lehine sloganlar da attı. Miting alnında toplanan kalabalığa hitap eden CHP'nin de desteklediği DEM adayının sözlerinin sık sık kesildiği anlar, cep telefonları ile kaydedildi.

CHP'nin desteklediği adayın mitinginde atılan Öcalan sloganları, CHP ve DEM Parti arasındaki kirli ortaklığı gözler önüne serdi.

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