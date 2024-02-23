İşte CHP ile DEM arasındaki ’Kandil uzlaşısı’nın belgesi! Mersin mitinginde Öcalan sloganları!

CHP'NİN DESTEKLEDİĞİ ADAYIN MİTİNGİNDE TERÖR SLOGANLARI

İstanbul Esenyurt'un yanı sıra kirli ortaklığın bir diğer adresi de Mersin'in Akdeniz İlçesi'nde yaşandı. CHP, ilçede DEM Parti'nin adayını desteklediğini açıkladı. Yapılan mitinglerde ise kirli ittifakın perde arkası gün yüzüne çıktı. Dün, Mersin'in Akdeniz İlçesi'nde DEM Partili eş başkanların düzenlediği mitinge katılan PKK yandaşları terör sloganları attı.