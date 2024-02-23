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Katliamın gölgesinde 20. Cuma namazı! İşte Kudüs'te son durum

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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Katliamın gölgesinde 20. Cuma namazı! İşte Kudüs’te son durum

Gazze'de terör devleti İsrail'in katliamı sürüyor. Cuma namazı öncesi Kudüs'te gergin bir bekleyiş hakim. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı, A Haber canlı yayınında o noktadan son gelişmeleri aktardı.

Katil İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor.

Bugün katliamın gölgesinde 20. Cuma namazı kılındı.

Katliamın gölgesinde 20. Cuma namazı! İşte Kudüs’te son durum

Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere müdahale edildi.

Katliamın gölgesinde 20. Cuma namazı! İşte Kudüs’te son durum

CUMA ÖNCESİ SESSİZLİK HAKİM OLDU

Katil İsrail polisinin kısıtlamaları sebebiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda cuma namazı öncesi sessizlik hakim oldu.

Katliamın gölgesinde 20. Cuma namazı! İşte Kudüs’te son durum

İsrail'in 20 haftadır devam eden kısıtlamaları nedeniyle az sayıda Filistinlinin girebildiği Mescid-i Aksa'daki boşluk kaydedildi.

Katliamın gölgesinde 20. Cuma namazı! İşte Kudüs’te son durum

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Katliamın gölgesinde 20. Cuma namazı! İşte Kudüs’te son durum

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