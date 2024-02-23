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Adnan Oktar da Dilan Polat gibi AVM tutkunu çıktı! İtirafçı ve şikayetçiler anlattı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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Adnan Oktar da Dilan Polat gibi AVM tutkunu çıktı! İtirafçı ve şikayetçiler anlattı

11 Temmuz 2018'de Adnan Oktar ve beraberindeki 176 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı", "cinsel saldırı" ve "siyasi ve askeri casusluk" dahil birçok suç iddiasıyla gözaltına alındı ve 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tutuklanan Oktar'ın, 'Bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum' açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken ve bu açıklamadan kısa bir süre sonra tutuklanan Dilan Polat gibi AVM'lerde yüksek miktarda para harcama tutkusu olduğu ortaya çıktı.

Katıldığı bir televizyon programında 'Bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum' diyen Dilan Polat, bu açıklamasından sonra MASAK tarafından mercek altına alınmıştı.

Bu açıklamadan sonra dikkatleri üzerine çeken Polat, kısa bir süre sonra "Kara para aklamak" ve "vergi kaçırmak" gibi suçlardan tutuklandı.

Adnan Oktar'ın da arasında olduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari toplam 72 kişi hakkında yeni bir iddianame düzenlendi. Bin sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da tıpkı Dilan Polat gibi AVM'de para harcama tutkusunun olduğu ortaya çıktı. Oktar'ın yaptığı bu harcamaların nedeninin ise vatandaşlara maddi gücünü göstermek ve etkilemeyi amaçlayarak yaptığı ifade edildi.

İTİRAFÇI VE ŞİKAYETÇİLER ANLATTI
İtirafçı ve şikayetçi ifadelerine yansıyan bilgilere göre, Oktar tutuklanmadan önce her AVM ziyaretinde minimum 200 bin liralık bir harcama yaptığı, 200 bin liralık harcama yapmadan alışveriş merkezinden ayrılmadığı kaydedildi. Oktar'ın bundan yaklaşık 8 sene önce harcadığı bu rakam dikkat çekti.

200 BİN LİRA HARCAMADAN AVM'DEN ÇIKMAZDI
İtirafçı isimlerden bir tanesi olan Adnan T. verdiği ifadede, "Adnan Oktar, AVM'lere gittiğinde para gücünü göstermek ve bunu halk arasında yayılması için işine yaramayacak her şeyi alır, en az 200 bin lira harcamadan da AVM'den çıkmazdı. Ödemeleri ise genellikle İbrahim Seral Köprülü ve Rasin Kotil yapardı" dedi.

İNFAKLAR HARCAMALARA GİTTİ
"Müşteki" sıfatıyla ifade veren R. M. de verdiği ifadede benzer şeyler söyledi. R.M. ifadesinde, örgüt üyelerinden hem maaşlı olarak çalışanların hem de kendilerine ailesinden miras kalanların bütün kazandıklarını 'İnfak' adı altında Oktar'a sunduklarını söyledi. R.M. de ifadesinde Oktar'ın sadece aylık alışverişinin minimum 200 bin lira olduğunu dile getirdi.

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