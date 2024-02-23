Adnan Oktar da Dilan Polat gibi AVM tutkunu çıktı! İtirafçı ve şikayetçiler anlattı

Adnan Oktar'ın da arasında olduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari toplam 72 kişi hakkında yeni bir iddianame düzenlendi. Bin sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da tıpkı Dilan Polat gibi AVM'de para harcama tutkusunun olduğu ortaya çıktı. Oktar'ın yaptığı bu harcamaların nedeninin ise vatandaşlara maddi gücünü göstermek ve etkilemeyi amaçlayarak yaptığı ifade edildi.