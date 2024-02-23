CHP anahtarı DEM’e teslim etti! İmamoğlu ve Özel İstanbul için tutuştu: Her türlü tavize hazırlar...

Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, İstanbul'u kaybetmemek adına DEM Parti'ye anahtarı teslim ederken Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan konuya ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında bu ittifakın detaylarına yer verdi.

İşte Kaplan'ın yazısı:

HER TÜRLÜ TAVİZİ VERMEYE HAZIR

En sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da seçimi kazanmak için PKK taşeronu DEM ile işbirliği yapmak için her türlü tavizi vermeye hazır. Gerekçesi de belli: İmamoğlu'nun kazanması için HDP/DEM seçmeninin oylarına ihtiyacı var.

İmamoğlu, kendisinin DEM'in ve CHP'nin üzerinde mutabık kalacakları ve her iki partinin seçmeninin oy verebileceği bir kişi olduğunu düşünüyor.