Zeydan Karalar Özgür Özel’in sözlerini yalanladı! DEM Parti ile ittifak itirafı: Karşılıklı görüşmeler sürüyor

"DEM PARTİ İLE GÖRÜŞÜYORLAR"

Karalar katıldığı canlı yayında adeta Özel'in sözlerini yalanlarken "Adana'da DEM Parti ile görüşülüyor. Karşılıklı görüşmeler yapılıyor. İki tarafa da zarar vermeyen olumlu bir son alınabilir" ifadelerini kullandı.

Bu itirafla birlikte CHP ile DEM Parti arasında sadece İstanbul özelinde değil farklı illerde de iş birliği için zemin arandığı gözler önüne serilmiş oldu.