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Zeydan Karalar Özgür Özel'in sözlerini yalanladı! DEM Parti ile ittifak itirafı: Karşılıklı görüşmeler sürüyor

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2024 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
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Zeydan Karalar Özgür Özel’in sözlerini yalanladı! DEM Parti ile ittifak itirafı: Karşılıklı görüşmeler sürüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında DEM Parti'nin muhalefete gücünü göstermek istediğini ve kendilerine kaybettirme üzerine bir strateji uyguladığını ifade etti. Ancak DEM Parti İstanbul'da 20 ilçede aday çıkarmayarak İmamoğlu'na destek kararı alırken CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan Karalar açıklamalarıyla adeta Özel'i yalanladı. Adana özelinde CHP ile DEM Parti arasında görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Karalar "Adana’da DEM Parti ile görüşülüyor. Karşılıklı görüşmeler yapılıyor. İki tarafa da zarar vermeyen olumlu bir son alınabilir" dedi. İşte detaylar...

CHP'de yerel seçimlere doğru gidilen süreçte DEM Parti ile ittifak görüşmeleri yapılsa da bu durum seçmenden gizlenmeye çalışılıyor. Göreve geldiği ilk andan itibaren PKK'nın partisi DEM Parti'ye yanlayan Özgür Özel, yaptığı hamlelerle adeta Kandil'e selam çaktı.

KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA İTTİFAK

Bu yanlamalara kayıtsız kalamayan DEM Parti, İstanbul'da Meral Danış Beştaş ve Murat Cepni'yi aday olarak tanıttı ancak kent uzlaşısı adı altında İmamoğlu DEM Parti'nin desteğini arkasına aldı.

KENT UZLAŞISI BAHANE İTTİFAK ŞAHANE!

CHP ve DEM Parti ittifak yapmayacağını ifade etse de DEM Parti 20 ilçede aday çıkarmayacağını duyururken bu ilçelerde CHP'ye destek verilecek.

Ataşehir,Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda DEM Partililer CHP'nin adayına destek verecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DEM YORUMU: KAYBETTİRMEK İSTİYORLAR

İstanbul dışında da CHP ile DEM Parti arasında görüşmeler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu görüşmeleri yalanlayarak DEM Parti'nin kendilerine kaybettirmeye çalıştığını iddia etti.

ÖZGÜR ÖZEL'İ KENDİ BAŞKANI YALANLADI

Özel "DEM Parti, gücünü muhalefete gösterme çabası içinde. Gerekirse kaybettirme üzerine bir stratejileri var, bu çok açık." ifadelerini kullanırken arka planda görüşmelerin sürdüğüne yönelik itiraf CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar'dan geldi.

"DEM PARTİ İLE GÖRÜŞÜYORLAR"

Karalar katıldığı canlı yayında adeta Özel'in sözlerini yalanlarken "Adana'da DEM Parti ile görüşülüyor. Karşılıklı görüşmeler yapılıyor. İki tarafa da zarar vermeyen olumlu bir son alınabilir" ifadelerini kullandı.

Bu itirafla birlikte CHP ile DEM Parti arasında sadece İstanbul özelinde değil farklı illerde de iş birliği için zemin arandığı gözler önüne serilmiş oldu.

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