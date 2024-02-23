CHP’li Veli Gündüz Şahin Irak Türkmeni çocuklara nefret kusmuştu! AK Partili Asım Balcı’dan insanlık dersi: Çocukları ziyaret etti







"BUNLAR BÜYÜDÜĞÜ ZAMAN BÜYÜK SORUN OLUR"

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, Irak Türkmeni çocuklara "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Bunun için bana oy vermeyen insanlar burada dursun. Gönderirim ben bunları… Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman memlekete büyük sorun olur. İsterse benim adaylığımı geri çeksinler" kullandığı ağza alınmayacak sözleri kamuoyunda büyük tepki gördü.