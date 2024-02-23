CHP'li Veli Gündüz Şahin Irak Türkmeni çocuklara nefret kusmuştu! AK Partili Asım Balcı'dan insanlık dersi: Çocukları ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin'in Irak Türkmeni çocuklara yönelik ağza alınmayacak sözler sarfetti. Şahin'in "Bunlar büyüdüğü zaman büyük sorun olur, gönderirim bunları" şeklindeki akılamaz ifadeleri sözleri büyük tepki çekti. Cumhur İttifakı AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı ise adeta insanlık dersi vererek CHP'li Şahin tarafından saldırıya uğrayan Irak Türkmeni çocukları yaşadıkları evde ziyaret etti. Balcı, ziyarete ilişkin, "Çocuk sevgi ister. Çocuğun rengi olmaz. Çocuğun ırkı olmaz. Kısacası çocuk, çocuktur. Çocuklara öfke gösterilmez, sevgi gösterilir. Bizim çocuklarımız onlar, bizim evlatlarımız..." notuyla paylaşımda bulundu. Bunun üzerine AK Partili Asım Balcı sosyal medyadan büyük takdir topladı. İşte detaylar...
"BUNLAR BÜYÜDÜĞÜ ZAMAN BÜYÜK SORUN OLUR"
CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, Irak Türkmeni çocuklara "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Bunun için bana oy vermeyen insanlar burada dursun. Gönderirim ben bunları… Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman memlekete büyük sorun olur. İsterse benim adaylığımı geri çeksinler" kullandığı ağza alınmayacak sözleri kamuoyunda büyük tepki gördü.
AK PARTİLİ ASIM BALCI'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ: ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ
Cumhur İttifakı AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı, Gülveren Semt Pazarı'nda CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin tarafından saldırıya uğrayan Irak Türkmeni çocukları yaşadıkları evde ziyaret etti. Balcı, ziyarete ilişkin, "Bizim çocuklarımız onlar, bizim evlatlarımız..." notuyla paylaşımda bulundu.
"ÇOCUĞUN RENGİ OLMAZ, ÇOCUĞUN IRKI OLMAZ"
CHP'li Veli Gündüz Şahin'in psikolojik şiddetine maruz kalan çocukları Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Asım Balcı, yaşadıkları evde ziyaret etti.
Çocuklara Ankaragücü forması hediye eden Asım Balcı, "Öncelikle soydaşımız olan bu çocuklarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Her şeyden öte bunlar çocuk. Çocuk masumdur. Çocuk sevgi ister. Çocuğun rengi olmaz. Çocuğun ırkı olmaz. Kısacası çocuk, çocuktur. Çocuklara öfke gösterilmez, sevgi gösterilir" şeklinde konuştu. Balcı'ya, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl de eşlik etti.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: AK PARTİ'Lİ HAKAN HAN ÖZCAN'DAN SERT TEPKİ
CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in Irak Türkmenlerinin çocuklarına yönelik skandal ifadelerine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan sert tepki gelmişti.
Özcan, "CHP'nin yıllardır kaybetme nedeni, bu kibri, üstenciliği, mazlumun derdini anlayamaması, dilini konuşamaması. Mamak CHP Adayı Veli Gündüz Şahin'in bu nobran tavrı işte bu anlayışın ispatı olmuş. Aynı şahıs yıllar önce gecekondu sahiplerine "siz işgalcisiniz" demişti" açıklamasını yapmıştı.
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