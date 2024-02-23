31 Mart öncesi İYİ Parti'ye "liste" kumpası! Partiye ihanet edip CHP’ye transfer olmuşlar...
6'lı koalisyonun dağılmasıyla birlikte eski ortaklar CHP ve İYİ Parti arasında sular durulmuyor. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde kendi adaylarıyla yarışacak olan İYİ Parti Balıkesir'de büyük şok yaşadı. Balıkesir'de İYİ Parti Bigadiç İlce Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, listeyi son gün seçim kuruluna teslim etmedi. İYİ Parti Bigadiç'te seçime girme şansını kaybederken, Kurucu İlçe Başkanı Vedat Bayraktar ile 3 yönetim kurulu üyesinin CHP'li Belediye Başkan adayı Zafer Göksel'in Belediye Meclisi aday listesine alındığı ortaya çıktı.
Balıkesir'de, aynı zamanda kurucu ilçe başkanı da olan İYİ Parti Bigadiç İlçe Başkanı Vedat Bayraktar, belediye başkan adaylığı ve meclis üyelikleri için listelerin verileceği son gün olan 20 Şubat'ta, ortadan kayboldu.
Telefonlara da çıkmayan Bayraktar ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, saat 17.00'a kadar verilmesi gereken aday listelerini de ilçe seçim kuruluna teslim etmedi. Bu nedenle İYİ Parti Bigadiç'te seçime girme şansını kaybetti.
İYİ PARTİYE İHANET EDİP, CHP'YE TRANFER OLMUŞLAR
Ertesi gün diğer partilerin listeleri açıklandığında ise İlçe Başkanı Vedat Bayraktar ile yönetim kurulu üyeleri İsmail Derin, Ahmet Kamalı ve Sercan Çömlek'in, CHP'nin Bigadiç Belediye Başkan adayı Zafer Göksel'in, Belediye Meclis üyeleri aday listesinde yer aldığı ortaya çıktı.
Bunun üzerine İYİ Parti Genel merkezi, ilçe yönetimini görevden aldı.
KENDİNİ SAVUNURKEN, CHP İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
İYİ Parti Milletvekili ve Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından, "Bizdeki operasyon şeytana şapka çıkarır. İçinde ne ararsan var, film gibi yani. Biz dağ bayır milletimizle kucaklaşırken, bunlar tezgah peşindeymiş" açıklamasını yaptı. Vedat Bayraktar ise il başkanının kendisini arayıp aday olmasını istediğini öne sürerek, "Ben aday olmayacağını ve arkadaşlarımın da CHP ile görüştüğünü belirttim" dedi.
SİLİFKE'DE DE BENZER OPERASYON
Mersin'de de İYİ Parti Silifke İlçe Başkanı Medine Gürbüz İslim ve yönetimi de listelerin seçim kurullarına verilmesine bir gün kala, CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut lehine siyaset yapacaklarını açıklayarak partilerinden istifa etti. Bir gün sonra listeler açıklandığında ise Medine Gürbüz İslim'in, CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut'un listesinde kontenjan adayı gösterildiği, yönetimden bazı isimlerin de meclis üyesi adayları listesine alındığı görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün kandil mi, yarın mı? 🌙 Berat Kandili bu hafta hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet Kandil tarihleri...
- Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Okunması faziletli dua ve zikirler..
- %6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...
- Berat Kandili namazı kılınışı RESİMLİ ANLATIM | 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
- Detaylar netleşti! Eksik primi olana can suyu olacak! SSK, Bağ-Kur, EYT herkes çembere dahil! Kısmi 3600 ve 5400 günle erken emeklilik
- Cuma Hutbesi Tam metin PDF 23 Şubat 🤲 | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? Berat Gecesi: Günahlardan Arınma Vesilesi
- MSÜ Giriş Belgesi Alma Ekranı 2024 | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru, kaç dakika?
- Kur'an-ı Kerim'de geçen 12 şifalı yiyecek! A'dan Z'ye faydaları...
- Sağlık Bakanlığı eş durumu atama EKİP ekranı | 2024 Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
- Altın gurusu "O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek" diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00'den sonra...
- EGM memur alımı başvuru tarihleri | Emniyet Genel Müdürlüğü 2024-1 EKPSS ile en az 30.000 TL maaşla alıma başladı! İşte detayları
- İlk sahur ve oruç ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ramazan ayı takvimi 2024 | Kadir gecesi, Arife, Bayram...