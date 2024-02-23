31 Mart öncesi İYİ Parti'ye "liste" kumpası! Partiye ihanet edip CHP’ye transfer olmuşlar...

KENDİNİ SAVUNURKEN, CHP İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İYİ Parti Milletvekili ve Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından, "Bizdeki operasyon şeytana şapka çıkarır. İçinde ne ararsan var, film gibi yani. Biz dağ bayır milletimizle kucaklaşırken, bunlar tezgah peşindeymiş" açıklamasını yaptı. Vedat Bayraktar ise il başkanının kendisini arayıp aday olmasını istediğini öne sürerek, "Ben aday olmayacağını ve arkadaşlarımın da CHP ile görüştüğünü belirttim" dedi.