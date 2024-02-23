Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li muhaliflere susun uyarısı! İşte CHP kulislerinde konuşulanlar
CHP'de parti içi muhalefet eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarısı üzerine yerel seçime kadar susacak. Aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin tasfiye edilmesine ateş püsküren CHP'li muhalifler savaş baltalarını 1 Nisan'a kadar gömecek. Olası bir seçim yenilgisinde ise olağanüstü kurultay çağrıları yapılacak.
Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi. Parti içi muhalefet seçime kadar susacak.
Kılıçdaroğlu'nun aday belirleme konusunda mevcut yönetime tepkili olduğu biliniyor.
Yakın çevresine örgütün sesine kulak verilmediğinden dert yanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, adayların kurultay hesapları yapılarak arkadaşlık ilişkilerine göre belirlendiğini ifade ettiği aktarıldı.
CHP yönetiminin hedefi 2019'un gerisinde kalmayıp yeni belediyeler kazanmak. Parti içi muhalefet ise adaylaştırma sürecinde yaşananların ve Kılıçdaroğlu'na yönelik tasfiye girişimlerinin sandığa olumsuz yansıyacağı görüşünde.
Seçim için geri sayım sürerken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu muhalif isimlerden partiye zarar verecek açıklamalardan kaçınmasını istedi.
"Biz her şeye rağmen elimizden geleni yapacağız" diyen bir partili yerel seçimde olası bir hezimet yaşanırsa olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olacağını belirtti.
KILIÇLAR ÇEKİLECEK
Seçim sonrası kılıçlar kınından yeniden çıkacak. Değişimciler ile Kılıçdaroğlu'cular karşı karşıya gelecek.
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