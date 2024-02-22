TUSAŞ’tan Kahramanmaraş’a dev tesis! Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün A Haber’de

İşte o açıklamalardan satır başları;

Deprem sonrası bölgede iskan ve istihdam sağlamak adına diğer savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketlerimizle birlikte başlayan projenin bir ayağı bu.

TESİSİN TAMAMI DÖRT YIL İÇERİSİNDE HİZMETE GİRECEK

Uluslararası havacılık sektöründe faaliyet gösteren dünya devi firmalara parça üretecek bir tesis açılmış oldu.

Şu an 50 kişi çalışıyor ilerleyen zamanda istihdam artacak.

KAAN'IN UÇUŞU

Dün havacılık tarihi için dönüm noktasıydı. Önümüzde daha başaracağımız çok şey var.

İnşallah seri üretime 2028 yılı içerisinde bir hedef koymuştuk bu hedefe ulaşmak için azimle ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz.