Türkiye Bulgaristan hava sahasını sıcak takip anında kullanabilecek! Avrupa Gökyüzü Kalkanı (ESSI) Anlaşması imzalandı

SON BİR HAFTADA 60 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 184'ü Irak'ın kuzeyi, 274'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 458'e ulaştığını söyledi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Şubat'ta bir üs bölgesine sızma girişiminde bulunulduğunu ve çıkan çatışmada 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Aktürk, bu saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'a rahmet diledi.

Tuğamiral Aktürk, çatışma sonrası gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, çeşitli miktarlarda piyade tüfeği ve şarjörü, tanksavar silahı, mühimmat ile çok sayıda el bombası ve malzeme ele geçirildiğinin bilgisini verdi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 824 teröristin etkisiz hale getirildiğini, değişik çaplarda toplam 1896 silah ve 796 bin 153 mühimmatın ele geçirildiğini belirten Aktürk, 2 bin 605 mayın ve el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha işleminin gerçekleştirildiğini, 862 mağara ve sığınağın ise kullanılamaz hale getirildiğini anlattı.

Aktürk, ayrıca Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.