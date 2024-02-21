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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı

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Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı

İzmir’de, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı olan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen zanlı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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