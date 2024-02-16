CHP’de Lütfü Savaş Hatay adayı olacak mı? Özgür Özel’den açıklama geldi: Alternatif geliştiremedik...

"LÜTFÜ SAVAŞ HATASIZ DEĞİLDİR"

Savaş'ın adaylığına ilişkin kriz düğümü bir türlü çözülmezken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir açıklama daha geldi.

Özel Savaş'ın hatasız olmadığını söylerken "Eleştirilerden muaf değildir ama yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir." dedi.