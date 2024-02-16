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CHP'de Lütfü Savaş Hatay adayı olacak mı? Özgür Özel'den açıklama geldi: Alternatif geliştiremedik...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2024 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
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CHP’de Lütfü Savaş Hatay adayı olacak mı? Özgür Özel’den açıklama geldi: Alternatif geliştiremedik...

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'de Hatay'da gösterilecek aday konusunda büyük bir kriz yaşanıyor. Mevcut başkan Lütfü Savaş yeniden aday gösterilse de gelen tepkiler sonrası CHP her an geri adım atabilir. Ancak Özgür Özel, Savaş'ın adaylığı konusunda ısrarcı davranırken yaptığı son açıklamada "Şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik. Bu konuda çaba içerisindeyiz yarın son kararı partimiz verecek." dedi. İşte detaylar...

CHP'de yerel seçimler öncesi projelerin konuşulması gerektiği dönemde iç hesaplaşma ve kaos yaşanırken Çankaya, İzmir gibi bölgelerde büyük çekişmelerin ardından adaylar belli oldu.

Ancak deprem bölgesi Hatay'da CHP'li başkan Lütfü Savaş'a büyük tepkiler gelmesine rağmen Özgür Özel yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi.

CHP TEPKİLERİ GÖRMEZDEN GELDİ

Savaş'ın özellikle deprem zamanında göstermiş olduğu tavırlar bölgedeki vatandaşların büyük tepkisini çekse de CHP yönetimi bu tepkileri görmezden gelerek Savaş'ın yeniden adaylığını onayladı.

ÖZEL SİNYAL VERMİŞTİ AMA...

Savaş'ın aday aday gösterilmesi hakkında karar öncesi canlı yayında soruları yanıtlayan Özgür Özel "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." ifadeleriyle Savaş'ın aday gösterilmeyeceğini ima etmişti.

HATAY SOKAKLARINDA PROTESTO EDİLDİ

Ancak Lütfü Savaş için evdeki hesap çarşıya uymadı. Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Hatay sokaklarında Lütfü Savaş'a yönelik büyük bir protesto vardı. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.

"KONUYU YENİDEN ELE ALACAĞIZ"

Bu gelişme sonrası CHP'de Savaş'ın adaylığı yeniden tartışmaya açılırken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Bu insani acıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadeleriyle konuyu ele alacaklarını belirtti.

"LÜTFÜ SAVAŞ HATASIZ DEĞİLDİR"

Savaş'ın adaylığına ilişkin kriz düğümü bir türlü çözülmezken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir açıklama daha geldi.

Özel Savaş'ın hatasız olmadığını söylerken "Eleştirilerden muaf değildir ama yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir." dedi.

"ALTERNATİF GELİŞTİREMEDİK"

Özel ayrıca "Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik. Bu konuda çaba içerisindeyiz yarın son kararı partimiz verecek." ifadelerini kullandı.

CHP reklam filminde Lütfü Savaş’a yer vermedi

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