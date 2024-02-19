Batan gemide arama çalışmaları nasıl yapılıyor? Dalgıç asansörü nedir?

DALGIÇ ASANSÖR NASIL ÇALIŞIYOR?

Hakan Aykanat: Şu anda biz bir dalgıç asansöründe bulunuyoruz. Ayı bacağı denilen dışarı doğru olan bölüm kabine bağlı bulunuyor. Buradan yapılan hareketle asansörü aşağı alıyor. Bu asansörün ağırlığı bin 800 kilo. Bu ağırlık önceden dalış yapılacak alana indiriliyor. Bu işlemden sonra kabin halatlar vasıtasıyla kayarak bölgeye iniş yapıyor. Burada çelik halatlar ve kabin denizin etkilerine karşı dalgıcı koruma görevi yapıyor.