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Batan gemide arama çalışmaları nasıl yapılıyor? Dalgıç asansörü nedir?

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Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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Batan gemide arama çalışmaları nasıl yapılıyor? Dalgıç asansörü nedir?

Marmara Denizi açıklarında batan 'Batuhan A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Denizin 51 metre derinliğinde dalgıç asansörü kullanılıyor. Peki dalgıç asansörü nedir? Nasıl kullanılır? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan uzman dalgıç Hakan Aykanat anlattı.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 denizci için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmaların 5 gününde de çok sayıda personel sahada görev yapıyor.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına sekizinci kez dalış gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

UZMAN DALGIÇ A HABER'DE

Marmara'da arama çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Ekipler zorlu hava şartlarına rağmen görevlerini yapıyor. Peki dalgıç asansörü nedir? Nasıl kullanılır? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun konuğu olan uzman dalgıç Hakan Aykanat anlattı.

DALGIÇ ASANSÖR NASIL ÇALIŞIYOR?

Hakan Aykanat: Şu anda biz bir dalgıç asansöründe bulunuyoruz. Ayı bacağı denilen dışarı doğru olan bölüm kabine bağlı bulunuyor. Buradan yapılan hareketle asansörü aşağı alıyor. Bu asansörün ağırlığı bin 800 kilo. Bu ağırlık önceden dalış yapılacak alana indiriliyor. Bu işlemden sonra kabin halatlar vasıtasıyla kayarak bölgeye iniş yapıyor. Burada çelik halatlar ve kabin denizin etkilerine karşı dalgıcı koruma görevi yapıyor.

KABİNDE NELER VAR?

Kabin içerisinde akıntıya maruz kalınmıyor. Aşağıda 2 bin tona yakın bir ağırlık sabitleme görevi görüyor. Şu anda arama bölgesinde görev yapan dalgıçlar 50 metre aşağı iniyor. Asansör kabininde dalgıçların kullanacakları cihazlar oluyor. Dalgıçlar üzerlerindeki ekipmanlar nedeniyle oldukça ağır oluyorlar. Başlıklar bile 15 kilo oluyor. Bir dalgıcın üzerinde taşıdığı malzemelerin ağırlığı 45 kiloyu buluyor. Dalgıcın daha fazla yorulmaması için asansör burada önemli bir görev görüyor.

İNİŞ VE ÇIKIŞ HIZI NE?

Asansör kenarlarında halatlar yer alıyor. Dalgıç görevi bitirdikten sonra kabine dönmek için bunları kullanıyor ve takip ederek kabine ulaşıyor. Dalgıçları indirmek için "havalı ırgat sistemi" kullanıyor. İniş ve çıkış hızları buradan ayarlanıyor. İnerken dakikada 25 metre inebiliyor çıkarken dakikada 10 metre çıkabiliyor. Aynı hızda çıkartılamaz çünkü dalgıcın sağlığı tehlikeye girer. Kabinde ayrıca oksijen tüpleri de yer alıyor. Asansörlerde çakarlar var ve dalgıç her yerden onu görebiliyor.

Dalgıç asansörü nedir? Uzman isim A Haber’de DALGIÇ ASANSÖRÜ NEDİR? UZMAN İSİM A HABER'DE
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