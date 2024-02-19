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Batan gemide arama çalışmaları nasıl yapılıyor? Dalgıç asansörü nedir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 11:56
Marmara Denizi açıklarında batan 'Batuhan A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Denizin 51 metre derinliğinde dalgıç asansörü kullanılıyor. Peki dalgıç asansörü nedir? Nasıl kullanılır? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan uzman dalgıç Hakan Aykanat anlattı.
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