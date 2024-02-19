Son dakika: Malatya'da deprem mi oldu? 19 Şubat 2024 Kandilli AFAD son depremler listesi
Son dakika haberine göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 17.7 kilometre altında kaydedildi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 şiddetinde bir deprem kaydedildi.
Kısa süren deprem çevre illerden de hissedildi.
MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu. Yazıcı, "Malatya Doğanşehir merkezli 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
📌 MALATYA'DA DEPREM!
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-02-19
Saat:12:23:21 TSİ
Enlem:38.09333 N
SON DEPREMLER
2024-02-19 12:23:2138.0933337.8127817.7MW4.3Doğanşehir (Malatya)Detay
2024-02-19 11:07:0240.4169439.331391.2ML1.3Merkez (Gümüşhane)Detay
2024-02-19 10:51:4637.7030629.1152826.7ML1.0Pamukkale (Denizli)Detay
2024-02-19 10:50:4938.1819438.1736115.4ML1.1Yeşilyurt (Malatya)Detay
2024-02-19 10:45:5640.4861129.2080613.2ML3.5Gemlik (Bursa)Detay
2024-02-19 09:53:4437.0436129.093067.0ML1.6Acıpayam (Denizli)Detay
2024-02-19 09:50:0137.8363936.233897.01ML1.7Saimbeyli (Adana)Detay
2024-02-19 09:25:4038.4105637.5077810.52ML1.7Darende (Malatya)Detay
2024-02-19 09:15:0338.5077840.307512.3ML1.8Genç (Bingöl)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- T.C. kimlik numarasını ezberleyen herkesi kapsıyor! Gizli yeteneğini tek tıkla öğren: "4+3+2+2"-"3+2+2+2+2"...
- EKPSS tercih sonuç ekranı 19 Şubat 2024 | EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
- 4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...
- 28 gol, 36 asist! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! 35 milyon euro şimdiden cepte
- Merkez Bankası toplantı tarihleri 2024 | Şubat ayı TCMB toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
- Emekli olacaklara altın tarihler! SGK'ya belge tesliminde aman dikkat! En az 10.000 TL+ 3.000 ek ödeme için basit yöntem...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
- iOS 18 güncellemesi geliyor! Telefonunuz leb demeden leblebiyi anlayacak! Apple'dan yapay zeka devrimi
- LGS başvuru ve sınav tarihi 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Okullarda 2. ara tatil ne zaman, olacak mı, kaç gün? MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi
- Patates böyle görünüyorsa sakın mutfağınıza sokmayın! Meğerse...
- SED ödemeleri güncellendi! Zamlı destekler hesaplara yatacak! 5.330, 8.895 TL SED yardımı sorgulama ekranı e-Devlet