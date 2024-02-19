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Son dakika: Malatya'da deprem mi oldu? 19 Şubat 2024 Kandilli AFAD son depremler listesi

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Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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Son dakika: Malatya’da deprem mi oldu? 19 Şubat 2024 Kandilli AFAD son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 17.7 kilometre altında kaydedildi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 şiddetinde bir deprem kaydedildi.

Kısa süren deprem çevre illerden de hissedildi.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu. Yazıcı, "Malatya Doğanşehir merkezli 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

📌 MALATYA'DA DEPREM!

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Doğanşehir (Malatya)

Tarih:2024-02-19

Saat:12:23:21 TSİ

Enlem:38.09333 N

SON DEPREMLER

2024-02-19 12:23:2138.0933337.8127817.7MW4.3Doğanşehir (Malatya)Detay

2024-02-19 11:07:0240.4169439.331391.2ML1.3Merkez (Gümüşhane)Detay

2024-02-19 10:51:4637.7030629.1152826.7ML1.0Pamukkale (Denizli)Detay

2024-02-19 10:50:4938.1819438.1736115.4ML1.1Yeşilyurt (Malatya)Detay

2024-02-19 10:45:5640.4861129.2080613.2ML3.5Gemlik (Bursa)Detay

2024-02-19 09:53:4437.0436129.093067.0ML1.6Acıpayam (Denizli)Detay

2024-02-19 09:50:0137.8363936.233897.01ML1.7Saimbeyli (Adana)Detay

2024-02-19 09:25:4038.4105637.5077810.52ML1.7Darende (Malatya)Detay

2024-02-19 09:15:0338.5077840.307512.3ML1.8Genç (Bingöl)

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