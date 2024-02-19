Batan geminin eski personeli sözleriyle dehşete düşürdü: Gemi kaptanı bile ‘bu gemi batar’ diyordu
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan kargo gemisi battı. Gemide bulunan mürettebat için kurtarma çalışması devam ederken, geminin eski personelinin sözleri dehşeti ortaya çıkardı. Gemi batmadan 2 gün önceden gemiden ayrılan Doğuşçan Yaylak, "Gemiden ısrar etmelerine rağmen tehlikenin farkına varıp 2 gün önce ayrıldım. İşten ayrılmasaydım ben de hayatta olmayabilirdim. Geminin her yeri patlıyordu. Her hafta kaynak yapıyorduk. Aramızda 'bu gemi yakında batar' diyorduk. Gemi kaptanı bile 'bu gemi batar' diyordu. Korkulan oldu. Kurtulduğuma sevinemedim. Arkadaşlarım kayıp. İçimde bir burukluk var" dedi.
Marmara Denizi'nde 6 mürettebatıyla birlikte batan kargo gemisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Batan gemiden 2 gün önce ayrılan elektrikçi ve yağcı 23 yaşındaki Doğuşcan Yaylak konuştu.
"BEN DE HAYATTA OLMAYABİLİRDİM"
Geminin her hafta patlayan yerlerini kaynak yaptıklarını söyleyen Yaylak, "Ben tehlikenin farkına vardım ve gemiden 2 gün önce ayrıldım. İşten ayrılmasaydım ben de hayatta olmayabilirdim. Aşçı Zeynep Kılınç ve kaptan Hasan Mehmet Uyanık kalmam için ısrar ettiler. 'Bu sefere de katıl, daha sonra ayrılırsın' dediler. Ancak kabul etmedim.
"HER HAFTA KAYNAK YAPIYORDUK"
Gemiden ayrıldıktan sonra İzmir'e geldim. Yol yorgunu olduğum için uyudum. Uyandığımda geminin battığını televizyondan gördüm. Çok üzüldüm.Geminin patlayan yerlerini her hafta kaynak yapıyorduk. Kendi aramızda bu gemi yakında batar diyorduk. Sürekli tamir ediyorduk.
"HURDAYA AYRILMASI GEREKİYORDU"
O geminin sefere çıkmaması gerekiyordu. Hurdaya ayrılması gerekiyordu. Gemi kaptanı bile bu geminin yakında batacağını söylüyordu. Düşündüğümüz şey maalesef kısa sürede gerçekleşti" dedi.
İÇİMDE BURUKLUK VAR
Gemide yağcı ve elektrikçi olarak çalıştığını anlatan Yaylak, "Gemide bir ay çalıştım mürettebatın hepsini tanıyorum. Beraber çalıştık. Gemiden video çekip ailesine gönderen kişiyi ben de tanımıyorum. O benim yerime yağcı olarak başlayan kişi. Bir iki gün önce işe başlayan personel.
Bir yandan arkadaşlarıma, beraber çalıştığım insanlara üzülüyorum. Kendim gemiden ayrılarak doğru bir karar vermişim. Verilmiş sadakam varmış. Kurtulduğuma sevinemedim. İçimde bir burukluk var" dedi.
Marmara Denizi'nde 15 Şubat sabahı batan 'Batuhan A' isimli gemiden 2 gün önce ayrılan Doğuşcan Yaylak'ın daha iyi bir iş bulduğu için gemiden ayrıldığı ortaya çıktı.
Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü gemideki mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.
Mermer tozu yükünü Gemlik Limanı'na götürmek üzere, 15 Şubat'ta saat 20.30'da Marmara Adası Badalan Limanı'ndan kalkış yaptığı öğrenilen gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) olduğu öğrenildi.
4 SAVCIYLA SORUŞTURMA
Marmara Denizi'nde batan gemiyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama: Soruşturmanın 1 cumhuriyet başsavcıvekili, ilçe cumhuriyet başsavcısı ve 2 cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü ayrıca deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildi.
9 GEMİ, 2 UÇAK 1 HELİKOPTER VE 852 KİŞİ ARAMA YAPIYOR
Hava şartlarının kötü seyrettiği 3 gün boyunca tüm imkanların seferber edildiği arama kurtarma çalışmalarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar dün batığa 5'inci dalışı gerçekleştirdi.
9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ve yaklaşık 852 kişiden oluşan ekiple devam eden arama çalışmalarına karadan da AFAD, JAK, JÖH, Deniz Polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekipleri destek veriyor.
TCG Akın'a ait dalış timi, Nene Hatun gemisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait rov cihazları faaliyetlerini sürdürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli olacaklara altın tarihler! SGK'ya belge tesliminde aman dikkat! En az 10.000 TL+ 3.000 ek ödeme için basit yöntem...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
- iOS 18 güncellemesi geliyor! Telefonunuz leb demeden leblebiyi anlayacak! Apple'dan yapay zeka devrimi
- LGS başvuru ve sınav tarihi 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Okullarda 2. ara tatil ne zaman, olacak mı, kaç gün? MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi
- Patates böyle görünüyorsa sakın mutfağınıza sokmayın! Meğerse...
- SED ödemeleri güncellendi! Zamlı destekler hesaplara yatacak! 5.330, 8.895 TL SED yardımı sorgulama ekranı e-Devlet
- AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınav sonuç ekranı
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9.08’de açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yattı! 10.000, 10.500. 11.000 TL…
- Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? 2024 Diyanet dini günler
- 2024 Fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu? Fitre (Fıtır sadakası) ne zaman, kimlere verilir?
- Hıdırellez 2024 nedir, ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?