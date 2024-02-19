Batan geminin eski personeli sözleriyle dehşete düşürdü: Gemi kaptanı bile ‘bu gemi batar’ diyordu

"BEN DE HAYATTA OLMAYABİLİRDİM"

Geminin her hafta patlayan yerlerini kaynak yaptıklarını söyleyen Yaylak, "Ben tehlikenin farkına vardım ve gemiden 2 gün önce ayrıldım. İşten ayrılmasaydım ben de hayatta olmayabilirdim. Aşçı Zeynep Kılınç ve kaptan Hasan Mehmet Uyanık kalmam için ısrar ettiler. 'Bu sefere de katıl, daha sonra ayrılırsın' dediler. Ancak kabul etmedim.