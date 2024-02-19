Bursa’da 3,5 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden de hissedildi

DAHA BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELİR Mİ?

Bursa'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar "Marmara'da daha büyük deprem meydana gelir mi?" sorusuna yanıt ararken, deprem uzmanı Bülent Oruç A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Oruç, "4 Aralık 2023'te 4,9 şiddetinde KM derinliğinde 5,1 momentum gücünde deprem yaşanmıştı. Bu depremin artçılarının süreceğini söylemiştik. Bu da onlardan biri. Burada biriken elastik deformasyon enerjisi büyük depremi üretmiş bunların artçıları da sürmektedir. Olağan bir deprem olarak görünmektedir. Gemlik fayı aktif bir faydır ve ilçe tamamen bunun üzerine kurulmuştur. Buranın kentsel dinamikleri dikkatle izlenmeli. Burada büyük bir deprem olacağını söylemek mümkün değildir. Fay hatlarını izlemek gerekir." ifadelerini kullandı.