Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden de hissedildi
Son saatlerde İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli gibi bölgelerde meydana gelen bir deprem olup olmadığı merak konusuydu. AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu gelişmeyle birlikte, 19 Şubat 2024 tarihine ilişkin Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler listesi de yoğun bir şekilde araştırılıyor.
Son dakika haberine göre, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli gibi bölgelerde yaşanan bir deprem olayı merak konusu oldu. İnsanlar, 19 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel depremler listesini araştırıyorlar. Peki az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi?
BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Son dakika haberine göre, saat 10.45'te Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Gemlik merkezli deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.
DAHA BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELİR Mİ?
Bursa'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar "Marmara'da daha büyük deprem meydana gelir mi?" sorusuna yanıt ararken, deprem uzmanı Bülent Oruç A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Oruç, "4 Aralık 2023'te 4,9 şiddetinde KM derinliğinde 5,1 momentum gücünde deprem yaşanmıştı. Bu depremin artçılarının süreceğini söylemiştik. Bu da onlardan biri. Burada biriken elastik deformasyon enerjisi büyük depremi üretmiş bunların artçıları da sürmektedir. Olağan bir deprem olarak görünmektedir. Gemlik fayı aktif bir faydır ve ilçe tamamen bunun üzerine kurulmuştur. Buranın kentsel dinamikleri dikkatle izlenmeli. Burada büyük bir deprem olacağını söylemek mümkün değildir. Fay hatlarını izlemek gerekir." ifadelerini kullandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-02-19 09:53:4437.0436129.093067.0ML1.6Acıpayam (Denizli)Detay
2024-02-19 09:50:0137.8363936.233897.01ML1.7Saimbeyli (Adana)Detay
2024-02-19 09:25:4038.4105637.5077810.52ML1.7Darende (Malatya)Detay
2024-02-19 09:15:0338.5077840.307512.3ML1.8Genç (Bingöl)Detay
2024-02-19 09:08:5238.1419438.477.07ML1.5Sincik (Adıyaman)Detay
2024-02-19 09:08:1637.9719429.1041710.51ML1.2Pamukkale (Denizli)Detay
2024-02-19 09:00:2240.2047231.775838.7ML2.0Beypazarı (Ankara)Detay
2024-02-19 08:46:5037.8563933.812227.02ML1.9Emirgazi (Konya)Detay
2024-02-19 08:30:1640.8577831.676117.01ML1.2Merkez (Bolu)Detay
2024-02-19 08:27:1136.7936129.147226.81ML1.7Fethiye (Muğla)
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