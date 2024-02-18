Batık gemiye dalış! Kayıp mürettebat kamaraları görüntülendi | Bir ize rastlandı mı?
Marmara Denizinde seyir halindeyken olumsuz hava koşulları nedeniyle Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarına 4’üncü gününde de devam edildi. İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin içi ve mürettebat kamaraları dalgıçlar tarafından görüntülendi. Geminin kamaraları, kaptan köşkü ve diğer odaları görüntülendi. Ön keşif için lumbuzları kıran dalgıçlar, gemide mürettebatın kaldığı kısma kadar girdi. Peki, bir ize rastlandı mı? İşte o görüntüler...
Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkış yapan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli ticari gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32'de acil durum sinyali alındı, 07.12'de ise sinyal kesildi.
Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.
AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Marmara Denizinde seyir halindeyken olumsuz hava koşulları nedeniyle Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarına 4'üncü gününde de devam edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın özel eğitimli dalgıçları, TCG AKIN'dan 7 dalış gerçekleştirirken, batık gemi enkazının su altında kaydedilen görüntüleri de yayınlandı.
Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerinde dalış gerçekleştirdi.
Gün içinden farklı aralıklarla dalan dalgıçlar en son 7. kez daldıklarında geminin enkazına inerek kamaralara yani kaldıkları odaya girdi.
Dalgıçların gemi içerisinde yaptığı aramalar ise su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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